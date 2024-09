CoopVoce Evo 200: l'OFFERTA che vi farà perdere la testa

Sei alla ricerca di una nuova offerta mobile conveniente e ricca di vantaggi? CoopVoce Evo 200 è la soluzione perfetta! A soli 7,90€ al mese, puoi avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e ben 200 Giga di traffico dati ogni mese. Ma c’è di più: per i nuovi clienti o gli ex clienti CoopVoce che decidono di tornare, l’attivazione e il primo mese sono gratuiti! Immagina di cominciare a pagare solo dal secondo mese. Non è un’offerta incredibile?

L’attivazione è facilissima e puoi farla online o in un punto vendita Coop aderente. Se sei un ex cliente, ti basterà richiedere la portabilità del numero da qualsiasi operatore. Se invece hai bisogno di un nuovo numero, è disponibile la versione standard dell’offerta a 9,90€ al mese, senza attivazione gratuita. Vuoi fare tutto da casa in pochi minuti? Puoi usare il SPID per identificarti online in modo rapido e semplice. In altro caso puoi scegliere di ritirare una Self SIM presso i negozi Coop e attivarla quando ti è più comodo, in qualunque momento tu voglia.

Navigazione ultra veloce e senza sorprese soltanto scegliendo CoopVoce

Con CoopVoce Evo 200, potrai navigare sulla rete 4G di TIM, che offre velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, ideale per streaming di ore ed ore, per guardare video su Tik Tok ed effettuare videochiamate. E se finisci i giga, niente costi extra: semplicemente, la connessione viene bloccata. Vuoi riprendere subito a navigare? Con l’app CoopVoce, puoi rinnovare l’offerta in anticipo e ripartire con tutti i 200 Giga.

Se ti preoccupa il rinnovo dell’offerta, CoopVoce ha pensato a tutto: con il servizio Rinnovo Facile, puoi far scalare il canone direttamente dal metodo di pagamento impostato, senza doverti ricordare nulla. Cosa aspetti? Con un prezzo di 7,90€ al mese, attivazione e primo mese gratuiti, Evo 200 è l’offerta che stavi cercando! Controlla subito se hai ricevuto il messaggio esclusivo per accedere a questa promo grandiosa e limitatissima. Non troverai una promo così piena di vantaggi stupefacenti ad un prezzo simile tanto facilmente!