La serie Oppo Find X8 continua a far parlare di sé. Grazie a una serie di indiscrezioni che fanno pensare a un design e funzionalità fortemente influenzati dall’iPhone16. Tra le caratteristiche più interessanti emerge la presenza di un pulsante “Cattura”. Il quale si mostra molto simile a quello introdotto da Apple nei suoi nuovi iPhone. Questo tasto dovrebbe facilitare l’acquisizione di foto e video. In modo da rendere l’esperienza di cattura immagine più immediata e intuitiva per gli utenti. A livello estetico, le foto trapelate online rivelano un dispositivo con linee eleganti e bordi piatti. Il tutto realizzato con materiali premium e finiture in metallo lucido. Queste immagini però sono ancora coperte da una cover protettiva che maschera i dettagli, lasciano spazio a qualche interrogativo.

Specifiche tecniche di alto livello per la serie Find Oppo Find X8

Ma la vera novità riguarda l’introduzione della Dynamic Island, introdotta per la prima volta con l’iPhone 14 Pro e Pro Max. Oppo sembra aver ripreso questa soluzione software, arricchendola con animazioni e interfacce pensate per sfruttare al massimo il foro della selfie cam. Nonostante l’utilizzo di un semplice foro per la fotocamera frontale, le animazioni permettono una gestione fluida e piacevole delle notifiche e delle attività in background. Elementi che ricordano molto l’esperienza offerta dai più recenti prodotti Apple. Ad ogni modo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, i dettagli emersi da fonti affidabili suggeriscono che la DynamicIsland sarà una parte integrante del software di FindX8.

Le indiscrezioni non si limitano solo al design e al software. Esse infatti riguardano anche alcune specifiche tecniche. Oppo Find X8 dovrebbe montare un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K. Oltre che una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il cuore del dispositivo sarà il chip MediaTek Dimensity 9400. Un processore che promette elevate prestazioni e consumi contenuti. A livello fotografico, il comparto principale includerà un sensore wide da 50MP. A cui si aggiunge, un ultra wide da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x.

La batteria, con una capacità di 5600mAh, supporterà la ricarica rapida fino a 100 watt. Offrendo così un’autonomia estesa senza rinunciare a tempi di ricarica brevi. Il modello Pro, invece, sarà equipaggiato con uno schermo leggermente più grande, da 6,8”. In più includerà un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 10x, per migliorare ulteriormente la versatilità fotografica. Le opzioni di colore saranno bianco, blu e rosa per il modello standard. Mentre il Pro sarà disponibile anche in nero.