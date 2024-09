Redmi Note 14 sta per arrivare e con il nuovo dispositivo sono emerse diverse indiscrezioni. Riguardo le informazioni emerse è intervenuto Wang Teng Thomas. Il general manager di Redmi ha pubblicato diversi post su Weibo con cui sono state svelate alcune informazioni sui nuovi dispositivi. Mettendo insieme quanto emerso, è possibile avere un quadro generale di quelle che saranno le caratteristiche dei nuovi smartphone del marchio Redmi. Vediamo quali sono i dettagli emersi.

Redmi Note 14: ecco cosa sappiamo sulla nuova gamma

All’interno dei post è stata, implicitamente, confermata la certificazione IP68. Ciò garantisce una maggiore sicurezza per i dispositivi che risultano tutelati da acqua e polvere. Alcuni rumor, invece, fanno riferimento al display della nuova serie Redmi Note 14. Secondo quanto riportato sembra che i modelli Pro e Pro+ avranno uno schermo OLED da 1,5 pollici. La frequenza di aggiornamento, invece, potrebbe essere pari a 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i nuovi modelli Redmi potrebbero presentare tre sensori posteriori da 50MP. La batteria risulta particolarmente migliorata. Partendo dal presupposto che la batteria del Redmi Note 13 Pro era da 5100 mAh, è possibile ipotizzare un aumento significativo per le versioni Pro della nuova generazione.

Per quanto riguarda il cuore del nuovo Note 14 i nuovi smartphone potrebbe presentare il nuovo chip Snapdragon 7s Gen 3. Mentre per il modello Pro+ della gamma potrebbe essere stato scelto un chip Dimensity 7350.

Queste sono le indiscrezioni emerse fino ad ora. Non è ancora chiaro quando i nuovi smartphone Redmi Note 14 potrebbero arrivare sul mercato. È ipotizzabile che il lancio si verifichi tra settembre ed ottobre. In attesa di una conferma a tal proposito, non resta che attendere ulteriori informazioni da parte dell’azienda. Solo Redmi potrà confermare i dettagli principali dei suoi nuovi smartphone. Inoltre, l’azienda potrà riferire quale sarà la data effettiva del rilascio ufficiale della sua prossima gamma di smartphone per la serie Note 14.