Nissan Qashqai: record bungee jumping con un’auto da 65 m

In pochi avrebbero mai immaginato di assistere a un bungee jumping con un’auto, ma Nissan ha deciso di farlo davvero. Il modello scelto per questa impresa è stato la Qashqai e-Power. Il veicolo è stato lanciato da una piattaforma appesa a una gru a ben 65 metri di altezza. Il salto, avvenuto a Puteaux, vicino a Parigi, è stato meticolosamente preparato dalla filiale francese della casa automobilistica giapponese.

L’auto non era sola. Al volante c’era lo stuntman Laurent Lasko. L’uomo ha partecipato attivamente all’impresa, conferendo un tocco di adrenalina in più. Per assicurarsi che tutto andasse come previsto, l’auto era fissata con otto cinghie di sicurezza. Questo ha permesso di regolare la velocità e l’intensità della caduta. In tal modo hanno potuto mantenere il controllo dell’intera operazione. Quando la Qashqai ha raggiunto il punto più basso, ha rimbalzato un paio di volte prima di fermarsi del tutto. A quel punto, la gru ha riportato lentamente l’auto a terra. Lì il giudice del Guinness dei Primati ha esaminato il veicolo e confermato il record mondiale.

Il lancio della Nissan

Ma come è nata questa audace idea? Nissan Francia stava cercando un modo innovativo per promuovere il proprio SUV. Dopo averlo mostrato in diverse situazioni, tra cui skateboard, surf e paintball, il bungee jumping è sembrato il metodo migliore, più adrenalinico. Jérôme Biguet, direttore marketing di Nissan Francia, ha dichiarato che questo tipo di sfide audaci rispecchiano perfettamente lo spirito del brand.

La preparazione dell’impresa ha richiesto ben un mese. La Qashqai è stata completamente spogliata all’interno. L’auto ha mantenuto solo il sedile del conducente. Nissan non voleva lasciare nulla al caso e ha investito tempo ed energie per garantire che ogni dettaglio fosse perfetto. La domanda sorge spontanea: cosa può venire dopo? Biguet ha accennato al fatto che le sfide non sono finite qui. La prossima campagna pubblicitaria potrebbe vedere la Qashqai saltare da un edificio all’altro. Che si tratti di marketing o di puro spettacolo, una cosa è certa: la Nissan sa come farsi notare.