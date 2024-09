Lancia continua a lavorare al fine di espandere la propria presenza sul mercato automobilistico. Non a caso, la casa automobilistica controllata da Stellantis negli ultimi hanno ha puntato sempre più all’espansione nel settore delle quattro ruote.

Proprio per questo motivo, Lancia ha deciso di conquistare ulteriormente l’Europa entrando nuovamente nel mercato di Stati come Spagna e Francia. Scopriamo insieme i nuovi obiettivi della casa automobilistica italiana fondata nel 1906.

Lancia: ritorno in Francia e Spagna con una serie di showroom

Come accennato in apertura, la casa automobilistica Lancia ha deciso di conquistare nuovi mercati tornando in Spagna e Francia. Con tale obiettivo, Lancia ha deciso di avviare una strategia mirata al fine di ottimizzare le vendite ma anche di realizzare una rete di showroom su entrambi i territori. Secondo quanto diffuso, gli showroom a marchio italiano dovrebbero essere terminati già entro la fine del 2025.

La protagonista della nuova strategia sarà inevitabilmente la Lancia Ypsilon in versione ibrida ed elettrica. La disponibilità del nuovo veicolo sembrerebbe essere imminente visto che si parla di ottobre 2024 sia per Spagna che Francia.

Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo, queste le parole del CEO della casa automobilistica Lancia, Luca Napolitano.

Nello specifico, il piano pensato da Lancia riguarderebbe l’apertura di un numero considerevole di showroom. Ben 25 showroom sul territorio francese entro il 2025 e i primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita sul territorio spagnolo. Per quanto riguarda la Spagna i progetti non terminano qui perchè si punta all’apertura di ulteriori 10 showroom.

Insomma, sembra essere piuttosto chiaro che la casa automobilistica Lancia stia puntando ad una netta espansione sul territorio europeo. Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli sul piano di espansione del brand. Ricordiamo nuovamente che la nuova Ypsilon sarà ordinabile da ottobre sia in versione ibrida che elettrica.