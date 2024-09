Google Keep, l’app di Google dedicata alla gestione delle note, continua a migliorarsi con aggiornamenti pensati per adattarsi ai dispositivi più recenti, inclusi tablet e smartphone pieghevoli. Questo strumento di produttività, che ha già ricevuto diverse modifiche per ottimizzare la sua utilità, offre ora una nuova funzionalità che potrebbe semplificare l’esperienza degli utenti di dispositivi con schermi grandi e pieghevoli.

Il nuovo aggiornamento di Google Keep

Nel dicembre 2022, Google Keep aveva introdotto un nuovo layout per i dispositivi con display di grandi dimensioni. Questa modifica aveva permesso una visione migliorata delle note, con la possibilità di scrivere una nuova nota su un lato dello schermo mentre le note esistenti erano visibili sull’altro lato. Tuttavia, la versione iniziale di questo layout divideva lo schermo in due metà uguali, senza offrire la possibilità di personalizzare la dimensione delle sezioni, il che poteva risultare scomodo per alcuni utenti.

Adesso, Google ha implementato un aggiornamento lato server che consente agli utenti di ridimensionare il layout a doppio schermo secondo le proprie preferenze. Questa novità è stata condivisa dai colleghi di 9to5Google, che hanno mostrato in un video come l’aggiornamento funzioni. Gli utenti possono ora trascinare una barra di separazione centrale per modificare la proporzione tra le due sezioni dello schermo. Inoltre, se necessario, è possibile disattivare il layout a doppio riquadro semplicemente trascinando la barra verso uno dei lati.

Questo cambiamento non richiede un aggiornamento manuale dell’app, poiché la modifica viene applicata lato server. Gli utenti dovranno solo attendere un po’ affinché l’aggiornamento diventi visibile sui loro dispositivi. Questa aggiunta riflette l’impegno di Google nel migliorare continuamente l’esperienza degli utenti, specialmente quelli che utilizzano i più recenti dispositivi con schermi flessibili.

In sintesi, Google Keep continua a evolversi per offrire maggiore flessibilità e funzionalità, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante cambiamento e alle richieste degli utenti di dispositivi avanzati. Con questa nuova opzione di personalizzazione, l’app si conferma uno strumento sempre più versatile per la gestione delle note e dei promemoria.