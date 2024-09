Spesso capita di aprire un numero elevato di schede su Google Chrome. Si tratta di pagine che gli utenti reputano importanti e che potrebbero ancora tornare utili, ma riuscire a muoversi tra quest’ultime. Per questo motivo, Google Chrome sta per ricevere un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo sarà particolarmente utile per rendere la navigazione più semplice e veloce. Nello specifico, stanno arrivando tre funzionalità che permettono agli utenti di ottenere un accesso semplificato ed organizzato alle schede.

Google Chrome arricchito con nuovi aggiornamenti

Le novità in arrivo riguardano sia la versione desktop che l’applicazione del noto browser. Una delle novità più recenti riguarda la possibilità di raggruppare le schede in un gruppo, potendo scegliere sia un nome che un colore per quell’insieme di schede. Per sfruttare tale opzione gli utenti devono aprire la griglia delle schede e premere su una di esse. A questo punto basta cliccare sulla voce “Aggiungi scheda a un nuovo gruppo”. Tale funzione era già disponibile per la versione desktop e Android di Google Chrome ed ora sta per arrivare anche sui dispositivi iOS.

Una seconda funzione riguarda la possibilità di sincronizzare i gruppi. Ciò sarà possibile tra tutti i dispositivi che risultano collegati ad un determinato account Google. In questo modo sarà possibile avere sempre a disposizione le schede aperte. L’opzione può essere particolarmente utile quando si parla del passaggio da smartphone e desktop e viceversa.

Infine, Google sta lavorando ad una nuova opzione che permette agli utenti di ottenere dei suggerimenti relativi a pagine da visitare. Quest’ultimi vengono forniti in base alle schede che già sono aperte. Anche in questo caso sarà possibile interagire tra le diverse versioni: desktop, Android ed iOS.

Con il nuovo aggiornamento l’azienda di Mountain View punta a migliorare visibilmente l’esperienza dei suoi utenti. In particolare, espandendo le possibilità tra le diverse versioni gli utenti hanno modo di tenere sempre a portata di mano tutte le loro ricerche e le pagine web selezionate.