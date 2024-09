Cosa accade ai prototipi e alle auto testate una volta che il modello di serie viene presentato? In genere, continuano a essere utilizzate per gli ultimi aggiustamenti, ma alla fine del loro ciclo di vita vengono smantellate o riciclate. In BMW, questo avviene presso il Centro di Riciclaggio e Smantellamento (RDZ), che celebra quest’anno 30 anni di attività. Questo centro, situato a Lohhof, a nord di Monaco, è diventato un vero e proprio polo di eccellenza per il riciclaggio di veicoli.

Il Centro di Riciclaggio e Smantellamento (RDZ) di BMW

Ogni anno, l’RDZ gestisce migliaia di veicoli, in gran parte pre-serie, che non possono essere venduti come usato. Qui, vengono smantellati con un processo altamente standardizzato che permette di identificare e riutilizzare componenti e materiali per nuovi progetti, rispettando le normative ambientali. Dal 1994, quando il centro fu fondato, il BMW Group ha costantemente investito nell’ampliamento e miglioramento del sito, rendendolo cruciale per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità.

Il processo di smantellamento comincia con la rimozione controllata degli airbag e il pompaggio dei liquidi, tecnologie sviluppate proprio da BMW per neutralizzare sostanze pericolose. Contemporaneamente, viene rimosso anche l’olio dagli ammortizzatori con un dispositivo creato dal centro di ricerca della casa automobilistica. Successivamente, si passa al recupero delle componenti ancora funzionanti, che possono essere rivendute tramite concessionari autorizzati.

Il resto del veicolo viene poi sottoposto a un processo meccanico di smontaggio, in cui materiali come il rame vengono separati per essere riutilizzati. Dopo la rimozione del motore e del cambio, il veicolo viene pressato e triturato, completando così il ciclo di riciclaggio.

Con la crescita della mobilità elettrica, il centro RDZ ha sviluppato un nuovo business, focalizzato sul riciclaggio delle batterie ad alta tensione. Questo ha permesso a BMW di sviluppare soluzioni innovative per la gestione di veicoli elettrificati. Un ulteriore risultato di questa ricerca è stato il contributo alla piattaforma IDIS, un sistema internazionale che raccoglie e diffonde informazioni sullo smontaggio di veicoli, consultato da aziende in tutto il mondo.