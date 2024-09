L’estate è quasi giunta al termine e l’arrivo della nuova stagione potrebbe invogliare i principali operatori telefonici a modificare il loro listino offerte. WindTre non ha ancora fissato una data di scadenza per le sue offerte operator attack ma sarà meglio affrettarsi e non perdere l’occasione di attivare alcune delle promozioni migliori tra quelle fino ad ora proposte.

I clienti Iliad e MVNO che intendono cambiare operatore sono coloro che ricevono la possibilità di ottenere le migliori offerte WindTre del momento, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: ecco le imperdibili offerte di questo mese

Le offerte WindTre riservate ai clienti che trasferiscono il numero da Iliad o da uno degli MVNO selezionati sono:

la WindTre GO 150 5G Easy Pay

la WindTre GO Unlimited Digital Easy Pay

La prima è disponibile al costo di soli 7,99 euro al mese e permette di ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La seconda, invece, prevede una spesa di soli 10,99 euro al mese e offre minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Le offerte WindTre sono dedicate a tutti coloro che, al momento dell’attivazione, procederanno con il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile o uno dei seguenti operatori virtuali:

CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Entrambe le offerte potranno essere attivate con servizio Easy Pay incluso. Dunque, le spese previste per il rinnovo dovranno essere affrontate tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.