Volkswagen, al momento, sta vivendo una situazione alquanto complessa. In un’intervista con la Bild, Oliver Blume, CEO del Gruppo, ha commentato la faccenda. Secondo quanto emerso sembra che l’intera industria automotive si trovi in una situazione complicata. Il tutto in un contesto economico generale che risulta incerto, soprattutto per Volkswagen.

Nello specifico, sembra che il Gruppo Tedesco potrebbe anche chiudere uno o addirittura due fabbriche in Germania. In questo modo si spera di riuscire a ridurre i costi. Tale possibilità ha allarmato il Paese così come i sindacati. Quest’ultimi temono, infatti, i possibili tagli dei lavoratori che potrebbero derivarne.

Volkswagen in crisi: il commento del CEO dell’azienda

Secondo quanto riportato da Blume, l’azienda è alle prese con una situazione generale alquanto complessa. In Europa si è registrato un calo delle vendite d’auto. Inoltre, l’arrivo di concorrenti dall’Asia non ha fatto altro che ribaltare ulteriormente la situazione.

Nel dettaglio, secondo il CEO, i problemi di Volkswagen riguardano i costi di produzione che risultano essere toppo alti. Ciò soprattutto se si considerano i profitti che risultano troppo bassi. A tal proposito, era già stato annunciata l’ipotesi di un taglio ai costi. Eppure, sembra che i primi interventi non siano bastati. La situazione risulta che gli interventi apportati siano insufficienti per risolvere la situazione.

Blume ha evidenziato l’impegno dell’azienda, soprattutto nel contesto tedesco, considerata come sede di riferimento. Volkswagen insiste sul proprio ruolo nel settore auto e non solo. Anche nella vita dei suoi lavoratori. Blume ci tiene a ribadire che intere generazioni hanno lavorato per concretizzare il ruolo di leader dell’azienda all’interno del settore auto. Proprio per questo, Volkswagen ci tiene ad impegnarsi per ribaltare la situazione. Con una serie di misure importanti, l’azienda intende risollevare la situazione, così che i suoi lavoratori possano contare ancora sul proprio futuro con il Gruppo.

La situazione rimane incerta. Volkswagen ha intenzione di intervenire con importanti cambiamenti, ha però escluso la possibilità di tagli drastici.