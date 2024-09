Lynk & Co 01: più potenza ed efficienza per il SUV Plug-in

Lynk & Co ha deciso di rinnovare il suo SUV Plug-in 01. Porta in campo novità estetiche e tecniche. Cosa cambia davvero nel modello che abbiamo visto in passato? Il restyling non apporta uno stravolgimento vero e proprio. Molti però hanno notato dettagli parecchio interessanti.

Il nuovo motore ibrido Plug-in della Lynk & Co 01 è composto da un propulsore a benzina potente 1.5 turbo e un motore elettrico. Esso ha una potenza complessiva di 206 kW (276 CV). Un bel salto rispetto ai 261 CV della versione precedente. La coppia di 535 Nm garantisce maggiore prontezza e agilità su strada. In tal modo riesce anche a non compromettere l’efficienza. I consumi dichiarati sono infatti di 0,9 litri/100 km. Per le emissioni di CO2 abbiamo una riduzione a soli 20 g/km. Un risultato notevole. Ma quanto incide tutto questo sulle prestazioni? Ci si aspetta un’accelerazione nettamente migliorata. Prima si aggirava sugli 8 secondi da 0 a 100 km/h per il precedente modello Lynk & Co 01. Per chi punta alla guida in modalità full electric, il nuovo SUV offre un’autonomia elettrificata fino a 75 km (WLTP).

Design aggiornato e più tecnologia per la Lynk & Co 01

Il restyling della Lynk & Co 01 ha portato piccole ma significative novità. Il frontale, ora più moderno, presenta una griglia nera lucida e nuove luci a LED, conferendo al SUV un aspetto più dinamico. E le nuove opzioni di colore come Crystal White, Sparkling Black e Mineral Green Metallic offrono una personalizzazione maggiore. Gli interni vedono un significativo miglioramento sul fronte tecnologico. Il nuovo display da 15,4″ e il potente chip Qualcomm Snapdragon 8155 creano un uso molto più fluido e facile da gestire. In più i nuovi comandi al volante permettono di gestire diverse funzioni senza dover distogliere gli occhi dalla strada.

L’attuale Lynk & Co 01 è disponibile a partire da 44.500 euro, ma per il nuovo modello i dettagli sui prezzi e l’offerta di noleggio non sono ancora stati annunciati purtroppo. Ci sarà un aumento? O l’offerta rimarrà competitiva? Chissà. I consumatori restano in attesa di ulteriori dettagli. Il restyling della Lynk & Co 01 porta importanti novità senza rivoluzionare un SUV già molto apprezzato.