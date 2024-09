Fastweb: nuova offerta da 200 GIGA con il 5G in regalo

Non è la prima volta che si finisce a parlare di Fastweb come il miglior gestore su piazza per quanto riguarda la telefoniamo mobile. Secondo quanto riportato infatti sul suo sito ufficiale è ricomparsa un’offerta molto famosa in passato che questa volta però ha qualcosa in più.

Tutti ricorderanno infatti che quando venne fuori il 4G, Fastweb fu uno dei primi provider a prenderlo in carico e a darlo ai suoi utenti. Ad oggi invece la situazione sembra essere ancor migliore, siccome è il 5G la rete di riferimento con cui il gestore attira verso di sé nuovi clienti. Secondo quanto riportato infatti non c’è gestore più veloce di Fastweb: Ookla, colosso dello speed test, avrebbe raccolto dati fondamentali che vedono questo provider come il più veloce anche nei primi sei mesi del 2024. Alla luce di tutto questo, gli utenti fremono per sottoscrivere una delle sue offerte e questo potrebbe essere il momento giusto.

Fastweb lancia la sua nuova offerta da 200 giga con il 5G gratuito

Un giretto sul sito di Fastweb gli utenti lo hanno fatto, apprendendo del ritorno di un’ottima offerta che si chiama Mobile Full. Questa soluzione, che ha un prezzo estremamente accessibile, continua ad offrire i migliori contenuti peraltro ad una qualità eccezionale.

Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare tutti gli utenti sia sul telefono mobile che fisso ogni mese, con 200 SMS inclusi nel prezzo. La navigazione sul web è garantita dalla presenza di una somma di ben 200 giga con rete 5G inclusa. Il vero vantaggio che però consente a Fastweb di restare al comando delle classifiche di gradimento è il prezzo di vendita: ogni mese, coloro che sceglieranno questa soluzione mobile, potranno pagare solo 9,95 €. L’attivazione della promo è davvero facile in quanto può essere attivata anche con carta d’identità elettronica o magari con SPID.