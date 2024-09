CoopVoce: la EVO 200 costa solo 7 EURO al mese, i dettagli

Il mondo dei gestori mobili è sicuramente cambiato rispetto al passato in quanto prima si seguivano delle linee guida ormai consolidate. Adesso però tutto è diverso siccome gli utenti non sono più legati ad un gestore e basta, ma sono propensi a cambiare anche ogni mese. Il merito va attribuito a tutti i gestori virtuali che sono stati in grado di cambiare il gioco, mettendosi a disposizione del pubblico con offerte molto più basse in termini di prezzi. Lo dimostra ampiamente il gestore mobile CoopVoce, che tra i virtuali, secondo gli utenti, è uno dei più interessanti nonché uno dei più affidabili.

Chi ha sottoscritto offerte di questo gestore in passato riferisce di avere ad oggi sempre la stessa soluzione con lo stesso prezzo, senza alcun cambiamento. In questa situazione, CoopVoce vuole stupire ancora di più e vuole farlo con le sue offerte mobili, tra le quali una risulta la migliore. Al suo interno ecco minuti, messaggi e tanti giga ma anche un discreto risparmio.

CoopVoce: la miglior promo è sicuramente la nuova EVO 200, eccola qui

Cosa succede con un’offerta che torna dal passato ma con un prezzo ancor migliore? Va presa al volo, soprattutto quando è un gestore virtuale a proporla. CoopVoce vuole stupire ancora con la sua vecchia EVO 200, la quale solo il mese scorso costava 9,90 € al mese per sempre sul sito ufficiale.

Oggi, in virtù della promozione attiva, chi vuole sottoscriverla, può averla a 7,90 € al mese per sempre. Al suo interno questa proposta vanta davvero il meglio siccome ci sono chiamate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G. Ovviamente non finisce qui vista la promozione attualmente in atto: CoopVoce garantisce a tutti coloro che scelgono l’offerta entro il 2 ottobre di non pagare il costo di attivazione e il primo mese. Ora non resta altro che accelerare.