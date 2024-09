È ufficiale. Con Huawei ha inizio la nuova era degli smartphone tri-fold. Con l’arrivo del nuovo Mate XT Ultimate Design l’azienda cinese ha superando la concorrenza in questo nuovo settore per i dispositivi pieghevoli. I primi dettagli sul nuovo smartphone hanno entusiasmato gli utenti di tutto il mondo e in Cina sono già quasi 4 milioni i pre-ordini effettuati.

Sicuramente ad attirare l’attenzione è stata l’idea di poter piegare per tre volte il proprio smartphone. Un’opzione mai vista che permette di avere uno schermo che, da aperto, raggiunge 10,2 pollici. E non è tutto. il nuovo Huawei Mate XT presenta un sistema a doppia cerniera. Il sistema fa sì che il dispositivo mantenga una delle tre sezioni dello schermo rivolta verso l’esterno. Ciò significa che gli utenti potranno normalmente utilizzare lo smartphone anche quando viene “chiuso” e ripiegato su sé stesso. Inoltre, Huawei promette che lo smartphone resti abbastanza sottile, così da essere ugualmente maneggevole.

Arriva il nuovo Huawei Mate XT: quali sono i dettagli principali?

Il display è un OLED LTPO con refresh rate fino a 240Hz. Per quanto riguarda le dimensioni, come anticipato, il dispositivo da aperto arriva a 10,2 pollici. Mentre da chiuso la diagonale è di 6,4 pollici. Da aperto il nuovo Huawei presenta dettagli eccezionali. Come la tastiera full QWERTY.

Huawei Mate XT presenta una RAM da 16GB e una memoria di archiviazione da 1TB. Il comparto fotografico presenta una fotocamera anteriore da 8MP. Per quanto riguarda quelle posteriori, invece, sono tre. La principale è da 50MP e presenta apertura variabile f/1,4-4,0. La seconda è una ultra-grandangolare da 12MP. Infine, c’è la periscopica anch’essa da 12MP.

Non viene fatta menzione riguardo il processore del nuovo smartphone, ma è probabile che si tratti di un modello della serie Kirin 9000. In ogni caso, presenterà il supporto alla connessione 5G. Per la batteria, invece, sarà da 5.6000 mAh, dettaglio particolarmente rilevante. Una batteria così elevata, infatti, potrebbe supportare il maggiore consumo di energia richiesto dallo schermo. Inoltre, la batteria supporta la ricarica rapida a 66W cablata, 7,5W inversa e infine quella a 50W wireless.

Il dispositivo sembra dunque promettere un’esperienza utente davvero interessante. Ma quale sarà il prezzo delle diverse versioni? Il nuovo Huawei Mate XT nella versione 16/256GB avrà un costo di 19.999 yuan, ovvero circa 2.545 euro. La variante da 16/512GB, invece, viene presentata al prezzo di 21.999yuan, ovvero 2.798euro. Infine, l’ultima versione da 16GB/1TB, costa 23.999 yuan. Si tratta di circa 3.053 euro.