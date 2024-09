Si è tenuto il nuovo evento Apple, denominato “It’s Glowtime”. Durante quest’ultimo l’azienda di Cupertino ha presentato la sua nuova gamma di smartphone. Si tratta della serie iPhone 16 che hanno già guadagnato il proprio spazio nello Store online del marchio. A tal proposito, il prossimo venerdì 13, avranno inizio i primi preordini.

Oltre all’annuncio di tale novità, Apple ha annunciato anche il ritiro di alcuni dispositivi Apple dallo Store. È una procedura comune che si verifica ogni anno con i modelli precedenti che lasciano il posto ai nuovi arrivati.

Apple: ecco i modelli che lasceranno presto lo Store online

I dispositivi che presto abbandoneranno il negozio sono gli iPhone 15 Pro e la variante Pro Max. Inoltre, sono compresi anche gli iPhone13 nella versione “base”. Riguardo la versione Pro, la strategia sembra riprendere un procedimento comune seguito da Apple negli anni. Ovvero, l’azienda lascia in listino solo i dispositivi “Pro” appartenenti all’ultima generazione di iPhone presenti sul mercato. Per quanto riguarda le versioni standard, invece, viene garantita, per gli utenti, un’ampia scelta. Tale scelta permette all’azienda di Cupertino di offrire agli utenti soluzioni valide, ma ad un prezzo più accessibile.

Al momento, dopo che gli iPhone 13 hanno lasciato l’Apple Store online, il dispositivo dell’azienda più economico risulta l’iPhone 14 da 128GB. Suddetto dispositivo viene venduto sul mercato al prezzo di 759 euro.

Per quanto riguarda la versione “Pro”, invece, l’unica opzione fornita agli utenti è l’iPhone 16 Pro. Quest’ultimo dispositivo è al momento disponibile per l’acquisto al costo di 1.239 euro. Anche quest’ultimo smartphone viene presentato nella versione da 128GB.

Quella di Apple è una strategia ben precisa. Quest’ultima dimostra l’impegno dell’azienda di Cupertino nel fornire ai suoi utenti diverse opzioni. In tal modo si porta avanti l’obiettivo di rispondere alle esigenze più disparate. Nello Store online sono disponibili, in questo modo, sia i dispositivi di ultima generazione più all’avanguardia che quelli meno recenti, ma con un prezzo più accessibile.