Nanoleaf ha presentato il suo nuovo dispositivo “Sense+”. Ovvero un interruttore wireless per il controllo delle luci smart, che si distingue per la sua estrema facilità d’installazione. Il prodotto non richiede cavi e funziona con una semplice batteria CR2477. Oltre a essere dotato di una placca magnetica adesiva per un’installazione immediata. Il Sense+ utilizza la tecnologia proprietaria “Litewave”. La quale è nata dall’esigenza di superare le difficoltà riscontrate nello sviluppo del protocollo “Matter” La tecnologia Litewave garantisce una connessione locale stabile, senza il fastidioso effetto pop-corn, per cui le luci si accendono una alla volta. In questo modo, Nanoleaf assicura un controllo istantaneo e una migliore esperienza utente.

Nanoleaf: funzioni avanzate e supporto per automazioni intelligenti

Il device permette di accendere, spegnere e regolare sia la luminosità che il colore delle luci. Grazie ai sensori di movimento e alla rilevazione della luce diurna, l’illuminazione viene automaticamente adattata alle condizioni ambientali della stanza. Sense+ non necessita di un’app per smartphone per funzionare. Anche se molte delle sue funzionalità possono essere gestite tramite l’applicazione “Nanoleaf” disponibile per iOS, Android, Windows e macOS. L’integrazione con il protocollo Matter è disponibile in versione “early access”, e richiede l’utilizzo di un hub compatibile e un Thread Border Router.

Ma non è finita qui. Il nuovo interruttore è dotato di due tasti personalizzabili che permettono di configurare fino a sei diverse automazioni. Così da rendere ancora più semplice il controllo dell’illuminazione domestica. Si possono creare routine per vari momenti della giornata, come il risveglio o il relax serale. In più, l’integrazione con Apple Home e SmartThings di Samsung permette l’uso di queste automazioni con dispositivi diversi all’interno della casa.

Nanoleaf Sense+ è pensato per un utilizzo interno. Esso prevede una copertura del sensore di movimento fino a 10 metri. Oltre che un angolo di rilevamento di 120° orizzontalmente e 90° verticalmente. L’ articolo è attualmente disponibile per il preordine sul sito ufficiale a un prezzo di 26,990€. La sua spedizione è prevista entro il 31 ottobre.