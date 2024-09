Il mercato della tecnologia è sempre molto vasto e ricco di nuovi prodotti capaci di catturare l’attenzione del pubblico, tra i tanti dispositivi ad oggi disponibili, ecco spiccare il Minisforum V3, un tablet PC, o meglio definito tablet 3-in-1 capace di trasformarsi all’occorrenza anche in un computer, dalle ottime prestazioni, che tutti possono acquistare direttamente su Amazon. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Un nuovo punto di partenza per il produttore cinese, infatti il tablet alza l’asticella verso un mondo inedito, lontano dai soliti mini PC che costellano la line-up dell’azienda, volendo proporre al pubblico una esperienza innovativa e di qualità. Sin dal primo approccio con il dispositivo siamo stati in grado di notare una qualità costruttiva superiore al normale, offre davvero la sensazione di premium per i materiali utilizzati, il prodotto resiste perfettamente alla torsione, garantendo così ottima resistenza, e mantenendo ugualmente dimensioni tutt’altro che elevate.

Più precisamente raggiunge 36 x 25,7 centimetri, con uno spessore di soli 9,8 millimetri, poco più spesso di uno smartphone, ed un peso che si aggira attorno ai 946 grammi. E’ un tablet che è possibile inserire facilmente nella tasca di uno zaino o nella borsa del PC, senza rendere particolarmente difficile il trasporto. In mano si tiene bene, l’ergonomia è ottima anche con la mani bagnate o sudate (la cover posteriore è realizzata in lega di magnesio, resistente ma non pensata) All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto: tablet, cover (con funzionalità da stand) e tastiera magnetica (per l’utilizzo in versione notebook).

Specifiche

Minisforum V3 parte con un bellissimo display IPS LCD completamente touchscreen da 14 pollici, ha un rapporto d’aspetto di 16:10, raggiunge risoluzione 2560 x 1600 pixel, supporto al 100% della gamma dinamica DCI-P3 ed una luminosità massima di 500 nit. Quest’ultima specifica gli permette di essere utilizzato senza alcun problema sotto la luce solare diretta, evitando anche riflessi di alcun tipo; i colori sono precisi, nitidi e dettagliati, con cornici non troppo marcate, il che vanno ad offrire una piacevole sensazione di infinity display. Ad impreziosire il tutto troviamo il refresh rate fino a 165Hz, ottimo per aumentare al massimo la fluidità della riproduzione, così da limare il più possibile i piccoli difetti che lo stesso componente potrebbe nascondere. Il pannello supporta il multitouch fino a 10 punti, oltre che essere completamente compatibile con la penna (o stilo).

Il prodotto è il primo tablet al mondo con processore AMD Ryzen 7 8840U, un octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 5,1GHz (28W di TDP), accoppiato con la scheda grafica AMD Radeon 780M, oltre ad una configurazione che prevede 16GB di RAM LPDDR5 (fino ad un massimo di 32GB) e 1TB di memoria interna su SSD PCIe. Le prestazioni sono equiparabili senza problemi ad un notebook, lo possiamo notare proprio dalla suddetta configurazione, dove è possibile trovare tutte componenti che non sfigurerebbero su un PC di fascia medio-alta, raccolte perfettamente in uno chassis molto più piccolo del normale. Non temete in alcun modo eventuali problematiche relative al surriscaldamento, il produttore ha giustamente pensato di integrare sulla back cover una coppia di ventole di raffreddamento che vanno ad aerare perfettamente le componenti interne. Prestate solamente attenzione a non coprirle inavvertitamente, per il resto non sono rumorose, e difficilmente si attiveranno.

In termini di prestazioni Minisforum V3 non delude assolutamente le aspettative, è un dispositivo consigliato per gli utenti che necessitano di un prodotto che possa sopportare il multitasking, con numerose applicazioni aperte nello stesso momento, con una elevata potenza di calcolo e discrete potenzialità grafiche, utili sia per il gaming che il montaggio video. Sui lati corti del device possiamo trovare 4 speaker altoparlanti che vanno a ricreare un audio stereo ad altissima definizione, una caratteristica da non sottovalutare è la possibilità di utilizzare per collegarlo ad un monitor esterno, o similari, fornendo anche corrente con un output massimo di 28W (di corrente continua).

Il sistema operativo, come vi abbiamo anticipato, è Windows 11 Pro, nella versione classica che possiamo tranquillamente trovare installato nei nostri notebook di casa. Il funzionamento è lineare, senza rallentamenti o difficoltà particolari da segnalare. Il comparto fotografico è composto da due sensori: posteriore da 5 megapixel con messa a fuoco automatica, ed anteriore da 2 megapixel con supporto a Windows Hello e Face ID (supporta lo sblocco 2D con il viso). In termini qualitativi è chiaro che non ci troviamo di fronte ad un prodotto pensato per scattare fotografie, risultando più che bilanciato per la tipologia dello stesso.

La fotocamera frontale può essere utilizzata in abbinata con AMD Ryzen AI, il quale permette di raggiungere alcune funzioni interessanti: effetti speciali del background, focus sul contatto visivo (spostando l’inquadratura in base alla posizione del soggetto) e zoom automatico seguendo il soggetto ripreso. Tante piccole funzionalità che comunque sono in grado di migliorare l’esperienza.

Connettività e Batteria

La connettività fisica sui bordi è sufficientemente fornita, esattamente al fianco degli speaker fisici, infatti si possono trovare due porte USB-C 4.0, le quali possono essere utilizzate in modo duale (ovvero contemporaneo), con collegamento simultaneo di due monitor 4K, oppure singolo con un monitor fino all’8K, per passare poi al tasto di accensione/spegnimento con sensore impronte integrato e luce LED di stato. Dall’altro lato, invece, si trovano la porta jack da 3,5mm, i tasti per la regolazione del volume, lo slot per la microSD (comodissimo in ogni caso, non solo per i content creator) e la VLink (meglio definita DP-in). In termini wireless non mancano chiaramente WiFi 6E dual-band e bluetooth 5.3, il sensore delle impronte digitali funziona correttamente, senza rallentamenti o difficoltà di alcun tipo.

La batteria è un componente da 50,82 Wh, ricaricabile senza problemi tramite il connettore presente sul frame, ed il corrispettivo alimentatore che potete trovare in confezione (da 65W), garantisce una autonomia complessiva di 8 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dal modo in cui lo stesso device verrà effettivamente utilizzato.

Modi di utilizzo e Accessori

Cosa rende Minisforum V3 tanto diverso da un classico tablet? il prodotto recensito viene a tutti gli effetti definito come un 3in1, ovvero è possibile fruire dello stesso in tre modi differenti: come se fosse un notebook, un tablet o un monitor esterno. Nel primo caso accorrono in nostro soccorso la tastiera magnetica e la cover che è possibile trovare direttamente in confezione. La tastiera ha il classico form factor (con 64 tasti) dei prodotti dello stesso tipo, si aggancia alla cover magneticamente, collegandosi al tablet tramite bluetooth in pochissimi secondi. I tasti sono sufficientemente distanziati tra loro (18,3 millimetri), i keycaps sono piatti così da offrire la massima velocità di digitazione, la corsa è sufficiente (1,2 millimetri), gode anche di retroilluminazione (regolabile su 5 intensità differenti), e la dimensione del tasto (14,7 x 14,7 millimetri) in sé è più che sufficiente sia per gli utenti con mani grandi o piccole. La cover è di ottima qualità, si aggancia anch’essa magneticamente al tablet (ricordiamo infatti che la cover posteriore è metallica), ed offre funzionalità di stand con varie posizioni raggiungibili, essendo il meccanismo sufficientemente rigido per garantirne il corretto spostamento.

Per essere utilizzato come tablet potreste non utilizzare alcun accessorio, è possibile acquistare a parte la penna per estendere al massimo l’usabilità, sfruttando poi tutte le funzioni e le applicazioni che Windows mette a disposizione. La terza e ultima modalità di utilizzo è quella di display esterno, con angolazioni tra 30 e 160 gradi raggiungibili sempre con la suddetta cover magnetica. La presenza, ed il supporto, a DP-in, apre le porte proprio a tale modalità, estendendo al massimo la versatilità del prodotto, ad esempio è possibile rendere il Minisforum V3 il display esterno di un mini PC, sfruttando eventualmente il suo touchscreen per inviare gli input, oppure collegare lo smartphone per trasmettere il monitor dello stesso ed accedere ai suoi contenuti. Questi sono solamente due esempi delle tantissime possibilità che tale prodotto è in grado di offrire.

Conclusioni

1 su 10

In conclusione Minisforum V3 ci ha piacevolmente sorpreso e stupito, si tratta di un tablet che può davvero assolvere contemporaneamente a più compiti, riuscendo a soddisfare senza troppa difficoltà le esigenze e le necessità di un elevato numero di utenti nel mondo. La presenza del processore AMD Ryzen e di Windows 11 sono sicuramente la chiave di volta del suo successo, proprio perché sono in grado di rendere il tablet un computer, non solo figurativamente, ma anche in termini di prestazioni e performance. Molto comodi gli accessori che ne ampliano le funzionalità, rendendolo a tutti gli effetti il 3-in-1 pubblicizzato, un prodotto facile da trasportare e da spostare, dato lo spessore ed il peso estremamente ridotti.

Il prezzo di vendita è allineato con le sue qualità, infatti in questi giorni può essere acquistato direttamente su Amazon, al seguente link, con un investimento di 1095,99 euro. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna entro pochi giorni dall’ordine presso il vostro domicilio. Come tutti i prodotti spediti dall’azienda americana, è previsto il tempo di reso entro 14 giorni dalla ricezione, a questo si aggiunge sicuramente la solita garanzia legale della durata di 2 anni, pronta a coprire ogni eventuale difetto di fabbrica che si potrebbe riscontrare in fase di utilizzo.