La componente più importante presente all’interno di ogni smartphone e senza dubbio la sua batteria, quest’ultima come ovvio che sia da energia a tutte le altre componenti per funzionare nel modo corretto, nonostante questa grande importanza però la tecnologia delle batterie sta progredendo davvero lentamente e sicuramente non allo stesso passo di tutte le altre componenti che concorrono a comporre uno smartphone.

Ovviamente ciò che chiedono i consumatori sono batterie con alte capacità in modo tale da avere smartphone accesi tutto il giorno, che si ricarichino velocemente e soprattutto che si deteriorino più lentamente nel tempo, una sfida difficile che gli ingegneri stanno piano piano cercando di affrontare.

Proprio in tal senso, una novità ci arriva direttamente da Oppo, L’azienda ha infatti fatto sapere che tutti gli smartphone della linea Find X8, Godranno delle nuovissime batterie Glacier che sfruttano l’anodo negativo al silicio carbonio.

Capacita sbalorditive

Queste nuove batterie garantiranno agli smartphone della linea Find X8 una durata senza precedenti grazie alla presenza delle innovative celle al silicio carbonio, queste ultime infatti hanno consentito di aumentare la densità energetica del 6% a parità di superficie grazie all’elevata concentrazione di silicio, ciò si traduce in una durata molto maggiore grazie ad una capacità incrementata.

Le batterie in questione sono l’ultimo ritrovato di una collaborazione portata avanti con il noto produttore di batterie CATL, hanno una densità energetica molto maggiore rispetto alle classiche batterie agli ioni di litio e si deteriorano meno, ciò porterà di conseguenza ad avere gli smartphone OPPO Find X8, Find X8 Pro e Find X8 Ultra con rispettivamente una batteria da 5.600 mAh, 5.700 mAh e 6.100 o 6.200 mAh.

Come se non bastasse, può annunciato una collaborazione della durata che oscillerà tra un anno e tre anni con CATL per migliorare la tecnologia legata alle batterie e riuscire di conseguenza a produrre smartphone ancora più longevi dal punto di vista energetico, ricordiamo che l’azienda coinvolta è una delle maggiori produttrici di batterie per auto elettriche e sta letteralmente monopolizzando il mercato.