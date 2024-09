CATL domina il mercato delle batterie EV nel 2024

Quest’anno il mercato globale delle batterie per veicoli elettrici ha raggiunto i 434,4 GWh. Ha visto un aumento del 22,4% rispetto all’anno precedente. Questo boom di domanda è stato dominato, ancora una volta, da CATL, l’azienda cinese che ha conquistato quasi il 38% del mercato.

Come mai CATL è così avanti rispetto ai concorrenti? La società ha registrato una crescita del 29,9% nei primi sette mesi di quest0anno, totalizzando 163,3 GWh di batterie prodotte. Nonostante la concorrenza, nessuno sembra avvicinarsi alle sue dimensioni. CATL serve sia costruttori cinesi sia marchi globali, consolidando la sua posizione di primo piano. Grazie all’arrivo di nuove tecnologie, l’azienda intende mantenere questo primato per gli anni a venire.

BYD cerca di battere la CATL ma non riesce: ancora lontana

BYD, anche essa cinese, segue al secondo posto con 69,9 GWh e una quota di mercato del 16,1%. Sebbene la distanza rispetto a CATL sia notevole, BYD ha continuato a crescere grazie alla sua spinta verso veicoli Plug-in ed elettrici. Non sorprende, quindi, che le sue vendite abbiano raggiunto nuovi record nel 2024. Il terzo posto è occupato da LG Energy Solution, che ha contribuito con 53,9 GWh e una quota del 12,4%. Anche se la crescita del produttore coreano è stata più contenuta rispetto ai suoi rivali cinesi, rimane uno degli attori chiave nel mercato globale delle batterie.

E le altre aziende? Anche Samsung SDI e Panasonic figurano tra i principali produttori, ma con quote di mercato più basse. In particolare, Panasonic ha subito una flessione significativa del 25,4%, unica azienda nella top 10 a mostrare un calo. Un dato che potrebbe indicare difficoltà a competere in un mercato sempre più dominato dai colossi cinesi. Come si evolverà il mercato? Con l’introduzione di batterie più avanzate e un impegno crescente verso l’elettrificazione, CATL e i suoi rivali continueranno a contendersi il predominio. La leadership di CATL, grazie alla sua rete globale e alle tecnologie in sviluppo, sembra ormai difficile da scalzare nel breve termine. Chissà se vedremo qualcuno superarla prima o poi.