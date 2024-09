All’IFA 2024 di Berlino, il vero protagonista non era un gadget tecnologico, ma un affascinante ospite a quattro zampe. Tra le novità esposte da LG, un gatto ha attirato l’attenzione dei visitatori, comodamente adagiato su una poltrona allestita nello stand dedicato alla cura degli animali domestici. Questo spazio espositivo era dedicato a elettrodomestici innovativi progettati per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe.

L’amore per i nostri amici nell’LG PuriCare

Il felino riposava su un purificatore d’aria davvero particolare: l’LG PuriCare. Questo dispositivo, simile nella forma agli altri purificatori LG, è dotato di una cuccia riscaldata posta in cima, che funge da comoda poltroncina per il gatto. Questa cuccia offre un comfort aggiuntivo, grazie a un fondo riscaldato che crea un ambiente accogliente per l’animale. Inoltre, il purificatore presenta un gradino per facilitare l’accesso del gatto alla sua zona di relax, utile anche per animali di peso maggiore o per semplici momenti di gioco.

Un’altra innovazione interessante del PuriCare è il sensore di peso integrato. Questo sensore non solo rileva la presenza dell’animale e regola la ventola del purificatore di conseguenza, ma potrebbe anche monitorare il peso del gatto quando si è fuori casa. Questo aspetto innovativo offre un ulteriore livello di attenzione per il benessere dell’animale domestico.

All’IFA 2024, LG ha dimostrato il suo impegno verso un ambiente domestico sempre più intelligente, grazie alla piattaforma ThinQ On basata su intelligenza artificiale. Tutti i dispositivi dell’ecosistema smart home, inclusa la lavatrice a basso rumore, le luci e i dosatori di cibo e acqua, venivano regolati automaticamente in base ai movimenti del gatto, che era monitorato dalla telecamera frontale del robot aspirapolvere.

Questa integrazione armoniosa dei dispositivi e la cura nei dettagli riflettono l’impegno di LG nel creare soluzioni tecnologiche che migliorano la vita quotidiana, non solo per gli esseri umani ma anche per i nostri amati animali domestici.