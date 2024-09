Banche e truffe: un messaggio fa sparire i soldi degli utenti

Il messaggio di oggi è ancora una volta un invito ad una vera conoscenza, ma di vero non c’è praticamente nulla. La truffa agisce pensando di beccare soprattutto gli utenti che utilizzano dei siti di incontri, in modo tale che possano credere di aver fatto colpo su qualcuno.

Truffe e problemi: ecco il nuovo inganno che sta girando sul web in questi giorni

Questo è il messaggio che sta girando in queste ore:

“Voglio davvero conoscerti, mi chiamo Gary.

La gente dice che sembro molto più giovane della mia età. Sono davvero lusingato quando le persone lo fanno.

L’unico segreto che ho è che mi assicuro sempre di divertirmi a letto almeno una volta alla settimana.

Puoi prendere un giorno alla settimana dalla tua vita per venire da me? E passeremo questa giornata come se domani il pianeta scomparisse dalla sua orbita.

Per rispondere alle tue e alle mie domande, incontriamoci nella chat del mio profilo.

Il mio nickname nella ricerca è Gary_bitch_87, lì vedrai le mie foto.

Ti auguro un buon umore, il tuo Gary.”

Un altro messaggio molto particolare sembra arrivare da un corriere molto famoso ma in realtà non è così. È in questo modo che si articola la nuova truffa, quella che purtroppo arriva dal web e che sta girando tramite le varie e-mail. L’obiettivo è far credere che ci sia un pacco da ricevere, quando invece non c’è nulla di vero. Ecco il testo incriminato:

“You have (1) new message!

Hello,

This is our third and final attempt to contact you. Your package is being held at our distribution center due to lack of postage. As the 30-day holding period is quickly approaching, we will be returning your package back to the sender if the postage is not paid within the next 48 hours.

Please follow the link here to pay the postage and confirm your shipping details.

We appreciate your business!

Thank you,

UPS Team.”