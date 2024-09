Vivo Y300 Pro è arrivato sul mercato cinese e dai dati emersi la caratteristica principale è la batteria. Quest’ultima è da 6.500 mAh con velocità di ricarica da 80W. I modelli precedenti hanno stupito per la loro autonomia. In molti, ora si chiedono quali saranno le prestazioni del nuovo smartphone Vivo con una batteria superiore (si passa da 5.500 mAh a 6.500mAh). Nonostante tale crescita il modello risulta comunque molto snello. Il design, infatti, è caratterizzato da uno spessore di 7,69mm.

Vivo Y300 Pro: ulteriori dettagli sul nuovo smartphone

Il prossimo dispositivo dell’azienda avrà un display AMOLED curvo da 6,77pollici. La risoluzione è di 2392×1080 pixel. Mentre la luminosità è di 5.000nits. Invece, per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz.

Il nuovo Vivo Y300 Pro ha una fotocamera posteriore primaria da 50MP. Con apertura da f/1,8. Il tutto è accompagnato da un sensore di profondità da 2MP. La sua apertura è di f/2,4. A completare il comparto fotografico c’è una selfie cam da 32MP con apertura f/2,0.

Per la memoria, il Vivo Y300 Pro avrà due varianti, una da 8 e l’altra da 12 GB di RAM. La memoria interna, invece, avrà tre opzioni: 128, 256 o 512GB. Il cuore pulsante del nuovo smartphone sarà un SoC Qualcomm: Snapdragon 6 Gen 1.

A completare l’assetto del dispositivo c’è il prezzo. Quest’ultimo risulta molto competitivo se si considera l’andamento del mercato smartphone. Nello specifico, in Cina, la versione da 8+128GB è stata presentata al costo di 1.799 yuan. Ovvero circa 228 euro. Mentre, la variante con 12+512GB ha il costo di 2.499 yuan. All’incirca 317 euro.

Al momento non è ancora chiaro se Vivo intenda portare il nuovo dispositivo anche sul mercato globale. In alternativa, sarà interessante scoprire se ci saranno altri smartphone della gamma che presenteranno una batteria di livello così elevato. Non resta che attendere e scoprire i futuri piani di Vivo.