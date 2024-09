Continua ad ampliarsi la vasta gamma di prodotti a marchio Vivo. Il produttore tech ha infatti da poco tenuto un evento di presentazione ufficiale in Cina. Durante quest’ultimo, l’azienda ha presentato in veste ufficiale anche un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Vivo Y37 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo presenta ufficialmente il nuovo smartphone entry-level Vivo Y37 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha tenuto un importante evento di presentazione durante il quale è stato annunciato un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y37 Pro. Dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto curato, con una backcover realizzata in diverse colorazioni molto giovanili, tra cui Pink, Green e Black.

Sul retro, in particolare, troviamo un modulo fotografico costituito da due fotocamere posteriori con sensori rispettivamente pari a 50 MP e 2 MP più un piccolo flash LED. Sulla parte frontale troviamo invece un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.68 pollici. Nello specifico, il pannello ha una risoluzione pari ad HD+ e dispone di una luminosità di picco pari a 1000 nits. In alto al centro del display trova poi posto una fotocamera anteriore da 5 MP in un piccolo foro.

Le prestazioni sono poi affidate ad un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 4 Gen 2 e a supporto sono presenti diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di una grande batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W. Non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità IP64.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y37 Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 230 euro.