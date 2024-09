TIM: nuove promo POWER, Iliad battuta con 300 GIGA

TIM ha dovuto adeguarsi nel migliore dei modi, proprio per evitare di perdere ancora terreno. Tutto ciò ha portato ad una discesa incredibile dei prezzi e ad un aumento netto dei contenuti. Riuscendo ad adeguarsi in questo modo però TIM può avere adesso il coltello dalla parte del manico siccome ha una peculiarità in più rispetto a tutti gli altri che è la qualità. È davvero difficile infatti tenere testa a questo operatore per quanto concerne la qualità della rete mobile, praticamente eguagliabile solo da Vodafone.

Al momento le offerte disponibili sono tre, tutte appartenenti ad un’unica gamma che già nel 2023 è stata in grado di tirare fuori grandi risultati.

TIM: con le Power si può avere tutto, ecco cosa c’è nell’elenco

All’appello mancavano delle offerte ma a quanto pare sono arrivate: ecco di nuovo le tre Power di TIM che tornano ad entusiasmare il pubblico. In realtà non se ne sono mai andate, visto che i discorsi mesi sono stati totalmente dominati dalla loro presenza e a quanto pare tutto ciò continuerà. Chi non ha avuto l’opportunità di scegliere una delle tre soluzioni durante gli scorsi mesi, può farlo adesso.

La prima, ovvero la Power Special, costa 9,99 € ogni mese con 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. La Power Supreme Easy invece è ferma a 7,99 € al mese con 200 giga in 4G, mentre la Power Iron per 6,99 € al mese offre 150 giga in 4G.

Non passa giorno in cui TIM non pensa a come agevolare i suoi utenti e questa volta lo fa con il primo mese. I primi 30 giorni infatti sono totalmente gratuiti per tutti coloro che scelgono le offerte dell’azienda. Oltre a questo bisogna anche ricordare che non tutti possono avere accesso a queste soluzioni, in quanto TIM le garantisce solo a coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.