Nissan: la nuova vernice che raffredda l'auto al sole

L’estate porta con sé il classico problema delle auto parcheggiate sotto il sole quando un posto all’ombra diventa solo un miraggio. Il fatto è che dopo ore ed ore la nostra vettura diventa un forno dove potremmo cucinare benissimo qualcosa. Comodo forse quando si ha fame, ma non ottimo per la nostra salute o per l’auto stessa. Le temperature interne possono superare i 50°C, costringendoci a spingere al massimo il climatizzatore, con un impatto negativo sui consumi energetici e sul comfort, anche considerando che ci vuole un po’ prima che si raggiunga una temperatura vivibile. Questo incubo potrebbe però presto cambiare grazie a Nissan. L’azienda pare stia sviluppando una vernice sensazionale capace di raffreddare la vettura.

L’anno scorso la Nissan ha infatti iniziato un esperimento all’Aeroporto Internazionale di Tokyo Haneda per questo progetto. In collaborazione con Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e All Nippon Airways (ANA), la nuova vernice è stata applicata su un veicolo Nissan NV100 utilizzato da ANA. I primi risultati sono stati sorprendenti. La carrozzeria dell’auto trattata registrava temperature più basse di 12°C e l’interno era più fresco di 5°C rispetto a un veicolo con vernice tradizionale.

Auto più fresca con la vernice Nissan

Questa innovazione Nissan non solo migliora il comfort estivo, ma riduce anche il consumo di carburante nei veicoli a motore termico e preserva la carica delle batterie nelle auto elettriche, aumentando così l’autonomia. Il segreto di questa vernice risiede in particelle microscopiche sviluppate da Radi-Cool, un’azienda specializzata in tecnologie di raffreddamento radiante. Una particella riflette i raggi solari infrarossi, mentre l’altra emette onde elettromagnetiche che dissipano il calore. Insieme, queste riducono la temperatura delle superfici esterne del veicolo che diventano delle piastre perfette per uova e pancake, come tetto, cofano e portiere.

Guidato dal Dr. Susumu Miura, il team di Nissan ha testato oltre 100 campioni per ottenere una vernice leggera, applicabile con una pistola a spruzzo e conforme agli standard di qualità dell’azienda. La sfida è creare uno strato di vernice di 120 micron, sei volte più spesso di quelle tradizionali, che sia resistente e mantenga un’ampia gamma di colori. Il progetto continua a evolversi e presto potremmo vedere le prime applicazioni di serie di questa vernice rivoluzionaria Nissan, che renderà l’estate in auto molto più piacevole e sostenibile.