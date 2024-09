Sony terrà una presentazione il prossimo 10 settembre a partire dalle 17.00 ora italiana. Sebbene l’azienda nipponica non l’abbia citata esplicitamente, la protagonista di giornata potrebbe essere l’attesissima PlayStation 5 Pro.

A supporto di questa ipotesi ci sono due elementi molto particolari che andiamo ad analizzare di seguito. Il primo aspetto riguarda la figura di spicco che prenderà parte all’evento e fungerà da conduttore. Infatti, l’unico ospite confermato in via ufficiale da Sony sarà Mark Cerny, Lead Architect che ha curato lo sviluppo di PS5.

Il secondo elemento riguarda il titolo scelto per l’evento. Infatti, Sony parla di una presentazione tecnica, il che lascia intendere che ci potrebbero essere presenti dei riferimenti ad un nuovo hardware. Inoltre, l’occasione sarà anche un momento per parlare dell’innovazione della tecnologia nel settore gaming.

Sony si sta preparando ad un evento esclusivo sul futuro del settore gaming, la protagonista di giornata potrebbe essere l’attesa PlayStation 5 Pro

Considerando questi elementi, è facile pensare che la PlayStation 5 Pro potrebbe fare il proprio debutto il 10 settembre. L’aggiornamento di metà generazione della console Sony dovrebbe garantire maggiori prestazioni e, di conseguenza, performance migliori in ambito gaming.

Al momento, le caratteristiche tecniche della console sono avvolte dal mistero ma immaginiamo che durante l’evento verranno forniti maggiori dettagli. Tuttavia, non dobbiamo aspettarci video gameplay e prove con mano.

L’evento si preannuncia molto breve con una durata di circa 9 minuti. In questo tempo, Mark Cerny dovrebbe fornire informazioni prettamente tecniche sulla console, magari parlando dell’architettura hardware e delle potenzialità delle console.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale ufficiale YouTube di PlayStation e potrà essere seguito in tutto il mondo. Purtroppo, al momento queste sono tutte le informazioni in nostro possesso sulla presentazione pianificata da Sony. Non vediamo l’ora di conoscere maggiori dettagli su PlayStation 5 Pro e sulle novità del produttore nipponico in ambito gaming.