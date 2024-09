XGIMI durante l’IFA di Berlino ha presentato due nuovi proiettori. Si tratta degli Aura2 e MoGo 3 Pro. Quest’ultimo è la terza versione del proiettore e promette interessanti novità per tutti gli appassionati. Le caratteristiche principali sono le dimensioni compatte e la versatilità del modello. Il proiettore sarà caratterizzato da una sorgente luminosa a LED di alta qualità. Inoltre, la luminosità sarà di 450 ISO lumen. La risoluzione è da 1080P e la capacità del proiettore arriva ad uno schermo di 120 pollici.

I primi dettagli sui nuovi proiettori XGIMI

La novità riguardo il modello MoGo 3 Pro è la staffa integrata a scomparsa. Tale dettaglio permette agli utenti di ottenere un’inclinazione di 130°, perfetta per effettuare riprese per ogni scenario. È previsto anche l’arrivo di una nuova modalità denominata “Luce ambientale”. Quest’ultima permette al proiettore di essere usato come un altoparlante Bluetooth. Grazie alla porta USB-C è possibile collegare il proiettore ad un powerbank da 65W. In alternativa, è disponibile un PowerBase Stand che funge da caricabatterie. Quest’ultimo fornisce fino a 2 ore e 30minuti di autonomia.

Uno dei dettagli più interessanti riguardo il nuovo proiettore XGIMI è il supporto nativo a Netflix. Il MoGo 3 Pro è il primo modello di XGIMI a presentare tale opportunità. C’è solo un dettaglio “negativo”. Sembra che il proiettore presenti un suono leggermente peggiorato. Infatti, passa da due altoparlanti da 8W a due Harman/Kardon da 5W integrati. Il prezzo del MoGo3 Pro di XGIMI sarà di 499euro.

Per quanto riguarda l’AURA 2 è un laser 4K a corto raggio. Le caratteristiche del proiettore gli permettono di proiettare uno schermo molto grande che arriva a 100 pollici a soli 17,82cm di distanza. Ad arricchire ulteriormente il dispositivo c’è la tecnologia Dual Light 2.0. Ciò permette all’AURA 2 di raggiungere una luminosità di 2300 ISO Lumen. Le dimensioni del proiettore, invece, risultano ridotte.

AURA 2 supporta Dolby Vision e HDR10 ed è certificato IMAX Enhanced. Per il proiettore AURA 2 di XGIMI sono in arrivo novità interessanti per gli altoparlanti. Il dispositivo è dotato di Harman/Kardon integrati. Entrambi gli altoparlanti sono da 60W. Quest’ultimi, insieme al Dolby Atmos offrono un’esperienza sonora tridimensionale. AURA 2, per la connettività, supporta Chromecast, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Dal punto di vista degli input ci sono tre porte HDMI, LAN, un ingresso audio e più porte USB.

Inoltre, sarà disponibile la funzionalità auto-focus e quella per la correzione automatica delle distorsioni trapezoidali. A ciò si aggiunge l’adattamento al colore e alla planarità della parete. L’AURA 2 di XGIMI è disponibile sul mercato al prezzo di 2899 euro.