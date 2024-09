La volontà di Samsung di ampliare il listino di smartphone pieghevoli è emersa da tempo ma nessuna mossa concreta è stata attuata dal colosso in occasione del Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy Z Fold e Z Flip 6. Diverse indiscrezioni hanno comunque riportato prove dell’esistenza di un nuovo smartphone pieghevole, il cui nome non è stato ancora effettivamente confermato.

Samsung potrebbe rilasciare il suo dispositivo con il nome Galaxy Z Fold 6 Slim o Galaxy Z Fold 6 Ulta, o ancora Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Qualunque sia la denominazione attribuita allo smartphone, una prima immagine trapelata in rete mostra quella che sarà la peculiarità del dispositivo.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: il nuovo pieghevole arriverà a breve

Osservando l’immagine condivisa in rete da AndroidHeadlines, è possibile notare che il nuovo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition avrà una struttura decisamente più sottile rispetto al Galaxy Z Fold 6. Il display raggiungerà gli 8 pollici e il comparto fotografico avrà un design più squadrato, con tre sensori disposti in verticale, di cui il principale da 200 MP.

Fa discutere la possibile assenza del supporto alla S Pen. Inizialmente gran parte delle voci si dimostravano concordi nel ritenere improbabile l’inclusione del supporto allo stilo sul nuovo pieghevole che, pur presentando delle novità interessanti, dovrebbe rappresentare una versione più economica rispetto ai modelli in commercio. Il leaker Ice Universe sostiene però il contrario. In un recente post condiviso in rete, la fonte afferma che il nuovo pieghevole Samsung sarà in grado di supportare la S Pen pur non avendo uno slot destinato ad essa quando non in utilizzo. Inoltre, ogni utente dovrà acquistare lo stilo separatamente e non sarà possibile sfruttare alcune delle funzioni più avanzate.

In merito al periodo nel quale Samsung rilascerà il suo smartphone non possediamo particolari informazioni anche sé l’attesa potrebbe non essere così lunga. Purtroppo, però, il colosso potrebbe destinare il dispositivo esclusivamente ad alcuni mercati e non sarà presente l’Europa.