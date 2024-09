Con l’avvicinarsi del rilascio dei nuovi iPhone 16 stanno emergendo diversi dettagli sui nuovi smartphone Apple. In particolare, recenti indiscrezioni fanno riferimento alle cover dei dispositivi. Nello specifico, quest’ultime sembrano cambiare in relazione a nuove caratteristiche proprie dei prossimi iPhone. Di cosa si tratta?

I nuovi smartphone Apple saranno caratterizzati dalla presenza del nuovo tasto “Cattura”. Quest’ultimo sarà dedicato alla fotocamera e verrà posizionato sul lato destro del dispositivo. Il bottone permetterà di effettuare uno zoom semplicemente scorrendo il dito. Un dettaglio interessante, che potrebbe essere ostacolato dalla cover del dispositivo. A tal proposito, Apple ha trovato una possibile soluzione.

Apple lavora a nuove cover per gli iPhone 16

Secondo quanto emerso, le nuove cover presenteranno una soluzione “integrata” per permettere agli utenti di utilizzare senza intoppi il nuovo tasto “Cattura”. Tale informazione è stata riportata dal leaker Dan Rui che ha dichiarato che le nuove custodie rimarranno integrate senza che gli utenti possano perdere l’accesso alle funzionalità capacitive. A riguardo, al momento, non ci sono informazioni certe. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per ottenere dichiarazioni ufficiali da Apple.

Riguardo i nuovi iPhone 16 sono emerse anche ulteriori indiscrezioni. A tal proposito, alcuni rumor hanno ipotizzato che il dispositivo presenterà una versione con memoria da 2TB. Tali voci si basano sulle voci che ipotizzano un cambiamento interno per quanto riguarda le memorie degli smartphone Apple. Alcune voci hanno ipotizzato l’uso di una NAND Quad-Level Cell (QLC) che potrebbero fornire più spazio di archiviazione con dimensioni contenute.

E non è tutto. Alcune voci ipotizzano l’arrivo di un nuovo formato per le foto. Si tratta del “JPEG-XL” che potrebbe arricchire ulteriormente il catalogo offerto da Apple. Inoltre, gli utenti potrebbero ottenere la possibilità di registrare video 3K a 120 fotogrammi al secondo. Tale possibilità verrà offerta dal sistema Dolby Vision che fornirà però file da dimensioni molto grandi. Dettaglio, quest’ultimo, che potrebbe giustificare la presenza del nuovo taglio per la memoria dei prossimi iPhone 16.