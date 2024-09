È arrivato un nuovo annuncio da parte di Samsung. L’azienda sudcoreana ha dichiarato che alcuni dei suoi Galaxy non riceveranno più gli aggiornamenti software. Nel dettaglio, i dispositivi in questione sono stati rilasciati negli ultimi anni e comprendono sia smartphone che tablet. Ma quali sono i modelli esclusi nello specifico?

I modelli Samsung esclusi dagli aggiornamenti di sistema

L’azienda sudcoreana ha presentato online la lista dei dispositivi esclusi. Tra i principali modelli annunciati ci sono i Galaxy Flip 5G e Galaxy Tab S7. Inoltre, Samsung ha aggiunto anche i Galaxy Tab S7+. Tutti e tre i dispositivi annunciati sono stati rilasciati ad agosto 2020. Ciò ha confermato che il supporto risulta pari a quattro anni, proprio come garantito da Samsung a partire dal 2019.

È importante sottolineare che non tutti i modelli della gamma Galaxy S7 riceveranno lo stop. Ad esempio, il Samsung Galaxy Tab S7 FE riceverà patch di sicurezza fino a marzo 2025.

Al momento del lancio, i dispositivi Samsung citati presentavano Android 10 e One UI 2.1. Dunque, sono risultati idonei alla ricezione di tre aggiornamenti successivi riguardo il sistema operativo. In tal modo i dispositivi sono arrivati ad Android 13 e One UI 5.1 e One UI 5.1.1.

Lo stop da parte di Samsung riguardo gli aggiornamenti aveva avuto inizio all’incirca lo scorso anno ed ora ha raggiunto il suo arresto definitivo. Come anticipato, tale dinamica rispecchia la decisione dell’azienda di garantire quattro anni di aggiornamenti. Ci sono state solo alcune eccezioni. Nello specifico, si parla dei Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra che hanno ricevuto un anno extra di aggiornamenti. In tal modo i dispositivi sono arrivati a cinque anni di aggiornamenti.

Per futuri aggiornamenti riguardo gli stop degli aggiornamenti software non resta che attendere e scoprire quali sono le intenzioni di Samsung sui prossimi smartphone presentati e in arrivo sul mercato a livello mondiale.