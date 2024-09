Music Frame WICKED Edition è ufficiale, direttamente dalle sale di IFA 2024, Samsung ha presentato il nuovo speaker wireless personalizzabile, il cui scopo è quello di riuscire ad integrarsi in un qualsiasi ambiente, per migliorare l’intrattenimento domestico.

Disponibile solo in edizione limitata, appunto realizzata in collaborazione con il nuovo film WICKED, in uscita nelle sale italiane il 21 novembre, pronto a rappresentare la trasposizione del musical sul grande schermo, riesce a fondere arte e tecnologia in un unico prodotto. In confezione sarà possibile trovare un portafoto con tre cartoline fotografiche, corredate con immagini dei personaggi del cast ed autografate dallo stesso, a cui si aggiunge anche una immagine in edizione limitata ed una confezione unica nel suo genere. Il design raffinato è combinato con la possibilità di scegliere tra vari pannelli e cornici, per cercare di offrire la massima possibilità di personalizzazione all’utente finale.

Music Frame WICKED Edition di Samsung

Il suono surround si propagherà dolcemente in tutti gli ambienti, grazie alla tecnologia Dolby Atmos, per una esperienza audio multidimensionale che sarà in grado di dare vita ad ogni nota. Il prodotto può interagire con altri schermi e soundbar di Samsung, sfruttando la funzione Q-Symphony, ed appoggiandosi agli altoparlanti da 120W, per un suono chiaro e potente, grazie a SpaceFit Sound Pro, tecnologia che riesce ad ottimizzare l’audio in proporzione all’acustica delle singole stanze. Non mancano, ovviamente, Amazon Alexa e Google Chromecast integrati, come anche Airplay e Tap Sound, per la migliore connessione tra i dispositivi, sfruttando la connettività Bluetooth, WiFi e ottico. La sua grandissima versatilità è inoltre garantita dall’Adaptive Sound, con la regolazione automatica delle impostazioni audio in relazione al contenuto trasmesso.

Il prodotto sarà disponibile in Nord America da fine Ottobre 2024, tuttavia Samsung ha annunciato che prevede di lanciarlo anche in altre aree geografiche nel prossimo futuro. Seguiranno aggiornamenti in merito.