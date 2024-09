È stata resa disponibile un’opzione davvero interessante per gli utenti Sky TV. Se quest’ultimi decidono di attivare un’offerta per la rete fissa Sky WiFi avranno la possibilità di sfruttare una nuova promozione. Si tratta di “Sky Wifi Settembre 24” che offre agli utenti, tra gli altri vantaggi, anche un buono per Amazon. Quest’ultimo ha un valore pari a 100 euro. È importante sottolineare che l’offerta sarà disponibile solo per alcuni giorni. Gli utenti potranno accedervi solo fino all’8settembre.

Sky Wifi Settembre 24: ecco come ottenere un buono Amazon

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Ma come è possibile ottenere il buono Amazon? Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb gli utenti dovranno attivare un’offerta di rete fissa. Per farlo bisognerà procedere tramite il sito web ufficiale o attraverso operatore telefonico. Dopo l’attivazione, gli utenti coinvolti riceveranno un’email dove viene spiegato nel dettaglio cosa fare per poter ottenere il buono di Amazon.

Nel testo viene inviato un link che gli utenti potranno cliccare entro 7 giorni dalla sua ricezione. Dopo aver cliccato il link in questione, gli utenti dovranno inserire una serie di informazioni personali, tra cui codice fiscale e il nome del cliente inserito sul contratto. Se la procedura andrà a buon fine gli utenti riceveranno il buono Amazon entro 30 giorni.

Come anticipato, la promo è riservata ai già clienti Sky. Quest’ultimi, nello specifico, devono aver attivato un abbonamento residenziale ai servizi Pay TV. Inoltre, non devono, ancora, aver attivato il servizio Wifi. Considerando quanto detto, l’offerta potrà essere resa disponibile anche dai clienti Sky TV che, con il servizio Wifi, decidono di attivare una promo Sky Mobile powered by Fastweb.

Gli utenti che intendono procedere hanno a loro disposizione diverse opzioni, disponibili sul sito web ufficiale di Sky. Gli utenti interessati possono recarsi online e visionare tutte le informazioni presenti per poter prendere una decisione ragionata e adatta alle proprie esigenze.