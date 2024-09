Sono trascorsi ormai dieci anni dal primo lancio di Volvo XC90, con oltre 1 milioni di unità vendute in tutto il globo, ed è finalmente arrivato il momento di un altro importante restyling, atto a ringiovanire la vettura, facendola davvero sembrare molto più moderna ed alla moda. I prezzi, stando alle prime indicazioni, partiranno da 80’000 euro, con l’arrivo in concessionaria dal 2025.

I punti su cui Volvo ha voluto lavorare con questa XC90 partono dal frontale, integrando una calandra più grande, che presenta anche listelli obliqui, con ai lati due prese d’aria disposte in verticale ed una serie di fari più snelli. La sette posti di lusso, apprezzata in tutto il mondo per il grande comfort, sarà commercializzata nelle sola versione ibrida (mild o plug-in). Si parte dal motore termico 2.0, per poi virare verso la ibrida plug-in da 455CV ed una autonomia in solo elettrico da 72km, ed anche le due nuove versioni mild hybrid. In questo caso il motore cilindrico funziona, seguendo il ciclo miller, come fosse un quattro cilindri, così da ridurre le emissioni ed i consumi, potendo scegliere tra 250 e 300CV.

Volvo XC90: le altre novità

1 su 10

Le modifiche principali sono state poste agli interni della vettura, dove è possibile trovare una plancia completamente rivista, un grande schermo centrale touchscreen, sviluppato verticalmente, capace di raggiungere addirittura 11,2 pollici di diagonale (sistema audio opzionale Bowers & Wilkins High Fidelity), e bocchette d’aerazione che lo seguono sui lati. Andorid Auto e Apple CarPlay sono completamente wireless, con prese USB-C presenti sia nella prima che nella seconda fila di sedili (è infatti omologata fino a sette posti), ed il portabicchieri che oggi può ospitare anche una piccola lattina, oltre alle due bottigliette. A rendere l’esperienza di guida estremamente semplice ed alla portata di tutti, ci pensano le sospensioni, che si affidano agli ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping), capaci di ridurre al massimo le oscillazioni, grazie all’interazione con il telaio attivo che monitora auto, strada e guidatore ben 500 volte al secondo (la XC90 potrà abbassarsi di 20 millimetri o alzarsi di 40 millimetri).

Volvo EX90: alcune immagini

1 su 13

Di Volvo EX90 vi abbiamo già parlato in passato, ma nel corso dell’evento di Gotemborg, a cui abbiamo avuto il piacere e la fortuna di poter partecipare, siamo anche riusciti a vederla. Si tratta del nuovo SUV premium 100% elettrico da 7 posti, pronto ad inaugurare una nuova era della sicurezza, con autonomia elettrica fino a 614km, potenza di 380kW, ed una accelerazione da 0-100km/h in soli 4,9 secondi, il tutto supportato da una ricarica rapida della batteria in soli 30 minuti (passaggio da 10 all’80%).