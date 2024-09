In vista delle elezioni statunitensi del 2024, Google ha annunciato una serie di nuove misure di sicurezza per garantire la diffusione di informazioni affidabili e precise durante il cruciale periodo elettorale. Queste iniziative si aggiungono a quelle già implementate a fine 2023 e mirano a rafforzare la protezione delle informazioni politiche sulle sue piattaforme.

Misure di sicurezza aumentate per Google

YouTube, la famosa piattaforma di video di Google, introdurrà pannelli informativi sopra i risultati di ricerca relativi ai candidati alle elezioni federali. Questi pannelli forniranno dettagli essenziali come il partito di appartenenza del candidato e includeranno un link a Google Search per ulteriori informazioni. In alcuni casi, potrebbe essere presente anche un collegamento al sito ufficiale del candidato. Inoltre, in prossimità della data elettorale, la homepage di YouTube presenterà promemoria su come e dove votare, offrendo agli utenti un ulteriore strumento per partecipare al processo elettorale.

Nel contesto di Google Search, verranno rese disponibili risorse aggregate per la registrazione degli elettori tramite gli uffici elettorali statali. Questa funzione è frutto di una collaborazione con Democracy Works, un’organizzazione no-profit che aiuta gli elettori a ottenere le informazioni necessarie per la registrazione.

Il Google Play Store, a sua volta, introdurrà un badge distintivo per identificare le app provenienti da agenzie governative ufficiali. Questa misura è pensata per migliorare la trasparenza e garantire che le informazioni governative siano facilmente riconoscibili e affidabili.

La speranza di un futuro più protetto

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’intelligenza artificiale generativa, nota per la sua tendenza a produrre contenuti inaccurati o fuorvianti. Google estenderà le restrizioni già in vigore, implementando avvisi per gli annunci creati o generati tramite IA, etichette di contenuto per il materiale prodotto e filigrane digitali SynthID per testi, audio, immagini e video generati dall’IA. Queste misure riguarderanno anche le panoramiche AI di Search, i riassunti generati per le chat dal vivo di YouTube, i chatbot personalizzati e le immagini create con Gemini.

L’efficacia di queste misure sarà cruciale e potrebbe stabilire un nuovo standard per la protezione delle informazioni elettorali online, non solo negli Stati Uniti, ma potenzialmente a livello globale.