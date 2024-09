Negli Stati Uniti, una donna aveva notato che la sua posta veniva spesso rubata. Per tale motivo ha deciso di spedirsi da sola un pacchetto. In quest’ultimo aveva inserito il suo AirTag di Apple. In tal modo intendeva localizzare la propria posta e scoprire chi derubasse la sua posta.

Per farlo, la donna ha segnalato l’accaduto all’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Barbara. Alle autorità è stata segnalata la posizione dell’AirTag.

AirTag utilizzato per scovare un ladro di posta

Le autorità hanno ribadito la pericolosità di questo tipo di gesto, anche se i sospetti sono stati individuati. Erano presenti in un’abitazione con la posta di dozzine di persone. Tra tale materiale c’era anche il pacchetto con l’AirTag inviato dalla donna.

In questo caso il dispositivo è stato sfruttato a fin di bene. Sono stati però segnalati esempi in cui malintenzionati fruttano gli AirTag di Apple per spiare utenti ignari. A tal proposito, sia Android che iOS stanno integrando funzionalità che permettono di scovare la presenza dei dispositivi nelle vicinanze. Interventi importanti per contrastare i casi di stalking.

Riguardo ai furti di posta, CNN ha dichiarato che i sospettati fermati sono un uomo di 37 anni e una donna di 27. Mentre quest’ultima è stata incriminati per danni alla proprietà privata e per il possesso di assegni. Quest’ultimi venivano usati per portare avanti ulteriori frodi. Inoltre, è stata accusata di furto di identità e carte di credito. A completare le accuse c’è anche associazione a delinquere.

Anche il suo complice, l’uomo trentasettenne deve rispondere di diverse imputazioni. Tra cui c’è possesso di assegni e carte di credito, furto con scasso e associazione a delinquere. Mentre gli indiziati sono stati fermati, le autorità stanno continuando ad indagare. Al momento si sta procedendo anche con una serie di indagini che coinvolgono anche le altre vittime, oltre la donna che aveva inviato il suo AirTag.