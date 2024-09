I giocatori di GODDESS OF VICTORY: NIKKE potranno divertirsi sul titolo con i nuovi personaggi provenienti dall’universo di Evengelion. La partnership stipulata dal Level Infinite permette di portare Asuka, Rei, Mari e Misato sullo shooter mobile per un periodo di tempo limitato.

Il crossover, oltre ad introdurre i classici personaggi dell’anime, permette di godere di outfit e artwork ufficiali. L’ingresso dell’universo di Evangelion è legato ad un nuovo evento su GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

Trattandosi di uno sparatutto RPG di stampo sci-fi, il titolo si presta benissimo come atmosfera e gameplay all’amata serie anime Evangelion. Le protagoniste di questo update saranno Asuka, Rei, Mari e Misato.

Il mondo di Evangelion arriva su GODDESS OF VICTORY: NIKKE grazie al nuovo crossover tra il titolo sci-fi e l’anime coni mecha

Ogni personaggio sarà completamente giocabile e avrà a disposizione differenti skin da sbloccare grazie alle missioni. Le abilità e le capacità dei vari avatar sono uniche e starà ai giocatori scoprire come sfruttarle al meglio in battaglia.

Ricordiamo che l’arrivo di Evangelion su GODDESS OF VICTORY: NIKKE è un evento a tempo e sarà possibile giocare con i quattro personaggi fino al 19 settembre. Ricordiamo che il titolo ha riscosso successo in tutto il mondo grazie alla particolare combinazione tra storia e grafica.

Infatti, l’avventura è assolutamente incentrata sulla storia coinvolgente e avvincente mentre i personaggi sono realizzati in stile anime. Le animazioni permettono di immergersi completamente nel gioco.

Inoltre, i giocatori dovranno costruire la propria squadra, rendendo ancora più strategico l’approccio alle varie sfide. Ogni battaglia permetterà di ottenere ricompense uniche per migliorare le performance dei vari personaggi e del proprio team.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE è disponibile in tutto il mondo per PC e dispositivi mobile iOS e Android. Per maggiori dettagli sulle novità introdotte con questo update, è possibile consultare il sito ufficiale del titolo.