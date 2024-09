Nelle ultime ore, il team marketing di Honor ha lanciato una sottile provocazione a Samsung, questa volta incentrata sul tema dei dispositivi pieghevoli. Al centro della campagna c’è il nuovo Honor Magic V3, che si distingue per la sua estrema sottigliezza, messa in evidenza a confronto con il Galaxy Z Fold 6, l’ultimo arrivato di casa Samsung in questo settore. La campagna pubblicitaria di Honor, in previsione del lancio internazionale del Magic V3 all’IFA 2024 di Berlino, ha fatto discutere per l’originalità e la creatività del messaggio.

Honor sbeffeggia Samsung, e non è la prima volta

Honor ha realizzato una “lettera di scuse” rivolta agli acquirenti del Galaxy Z Fold, ma con un tocco davvero unico: il messaggio è stato inciso sulla sottilissima cerniera del Magic V3. La provocazione è evidente: “Pensavate di avere tra le mani un dispositivo pieghevole all’avanguardia, ma guardate quanto è sottile il nostro”. Il messaggio gioca su un limite oggettivo che Samsung conosce bene, ma la vera genialità della campagna sta nell’incisione su uno spazio così ridotto, un’impresa compiuta dal celebre micro-artista inglese Graham Short.

Short, con un cognome che sembra fatto apposta per l’occasione, ha impiegato ben 90 ore per incidere a mano le 166 parole che compongono la “lettera di scuse” di Honor. Per farlo, ha utilizzato punte di diamante, necessarie per lavorare sull’eccezionale durezza del metallo della cerniera del dispositivo. Il testo, con uno spessore di circa 100 micron, è grande quanto un capello umano, e serve un microscopio per leggerlo. Honor ha così rivendicato di aver creato “la lettera di scuse più piccola del mondo”.

Il messaggio si rivolge ironicamente agli utenti del Galaxy Z Fold, esprimendo comprensione per la loro possibile delusione di fronte al nuovo Magic V3, più sottile e leggero. Questa non è la prima volta che Honor si prende gioco dei pieghevoli di Samsung: già l’anno scorso, con il lancio del Magic V2, la critica era stata rivolta al gap visibile tra le due metà del dispositivo Galaxy, accompagnata da uno slogan provocatorio in vista di IFA 2023.