OnePlus 13: arrivo anticipato e specifiche avanzate

Gli amanti della tecnologia e del mondo smartphone attendono ormai con ansia l’arrivo del nuovo device creato da OnePlus. Cosa ci riserverà però esattamente il OnePlus 13? Tra le caratteristiche più attese spicca il chip Snapdragon 8 Gen 4, il nuovo fiore all’occhiello di Qualcomm. Questo potentissimo chip potrebbe garantire prestazioni superiori al device. La batteria da ben 6000 mAh, inoltre, combinata con una ricarica cablata a 100 W e wireless a 50 W, promette una lunga autonomia e ricariche veloci. Sarà abbastanza per competere con gli altri flagship?

Sul fronte fotocamera, ci aspettiamo una tripla camera posteriore da 50 MP con un sensore LYT-808. Tale sistema è già “oliato” e lo abbiamo apprezzato in realtà sul precedente OnePlus 12. Troveremo anche un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. A completare il tutto, un display LTPO OLED da 6,7″ con refresh rate a 120 Hz. Ogni riproduzione sarà estremamente fluida e si avrà una qualità d’immagine elevata. È possibile che ci siano anche miglioramenti nella resistenza grazie alla certificazione IP68 e all’adozione di OxygenOS 15. Potrebbero esserci differenze tra la versione cinese e quella globale? È una possibilità che non si può escludere.

Un lancio anticipato per il nuovo OnePlus

Quando verrà presentato questo straordinario device? Secondo diversi rumor, OnePlus 13 potrebbe arrivare prima del previsto, già tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Questa anticipazione rispetto ai modelli precedenti è strategica. La presentazione potrebbe infatti precedere il Singles Day dell’11 novembre, la più grande festa dello shopping in Cina. E da noi invece? Guardando al passato, OnePlus 11 arrivò in Cina a gennaio e in Europa a febbraio, mentre il OnePlus 12 fu presentato a dicembre. Questo potrebbe suggerire che anche il modello globale di OnePlus 13 arrivi successivamente, con qualche piccola variazione. Sarà sufficiente per accrescere l’hype tra i fan del marchio? E voi? Quanto siete interessati a questo nuovo flagship? OnePlus riuscirà a stupire con il suo nuovo dispositivo?