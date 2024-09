Anche l’operatore telefonico virtuale Digi Mobil vanta tutta una serie di offerte di rete mobil3 davvero eccezionali. Gli utenti hanno infatti molto apprezzato questo catalogo e, forse per questo, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di tutte queste offerte. Si tratta ovviamente di offerte a basso costo che arrivano ad includere ogni mese davvero tanto, tra minuti, sms e giga per navigare in libertà. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte prorogate dall’operatore virtuale.

Digi Mobile, l’operatore virtuale proroga le sue super offerte low cost

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Digi Mobil ha prorogato la disponibilità delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, anche le offerte mobile di questo operatore virtuale sono estremamente convenienti ed interessanti. Una di queste è l’offerta si rete mobile denominata Digi Mobil Illimitato 5.

Quest’ultima, in particolare, prevede ogni mese fino a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri dissi e mobile nazionali, 10 sms verso tutti i numeri,fino a 1000 sms verso tutti i numeri dell’operatore virtuale Digi Mobil e anche fino a 25 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G. Tutto questo ad un costo molto basso di appena 5 euro al mese.

Le proposte dell’operatore telefonico virtuale Digi Mobil non finiscono ovviamente qui. Troviamo infatti ancora disponibile un’altra super offerta dell’operatore. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata. Digi Mobil Illimitato 8. In questo caso, gli utenti avranno a dispiacere ogni mese fino a 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri Digi Mobil, 10 sms verso tutti, 1000 sms verso tutti i numeri dell’operatore virtuale e fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il costo da sostenere in questo caso è di soli 8 euro al mese. Tante offerte estremamente convenienti.