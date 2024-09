Oppo, di recente, ha introdotto un importante aggiornamento per i suoi smartphone della serie Reno12, disponibile dal 30 agosto 2024. Quest’ultimo porta con sé numerose funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. I dispositivi che riceveranno tale innovazione sono il Reno12, il Reno12Pro, il Reno12F 5G e il Reno12 FS5G. Essa introduce l’AI Tool Box, una serie di strumenti intelligenti da poter utilizzare anche in italiano. Tra questi, troviamo AISpeak, che converte il testo scritto in audio. Poi abbiamo AISummary, che riassume i brani più lunghi evidenziando le informazioni principali. Ma anche AIWriter, che supporta la scrittura di contenuti complessi o tecnici. Queste funzionalità sono pensate per facilitare la gestione delle attività giornaliere. In modo da offrire un’esperienza d’uso più personalizzata e intuitiva.

Oppo Reno12: caratteristiche tecniche, display AMOLED e batterie potenti

Oltre a queste innovazioni, l’aggiornamento introduce anche due nuove funzionalità. Ovvero l’ AIRecord Summary e l’ AIBest Face. La prima trasforma le registrazioni audio in riassunti scritti, facilitando la gestione delle informazioni. Anche se l’italiano non è ancora disponibile come lingua predefinita, la modalità automatica è in grado di rilevarla. Riuscendo ad offrire comunque risultati accurati. La seconda funzione invece, analizza le foto di gruppo, scegliendo la migliore espressione per ogni soggetto. Essa arriverà presto sui modelli Reno12 e Reno12Pro, migliorando considerevolmente l’esperienza fotografica degli utenti.

Gli smartphone della serie Oppo Reno 12 si distinguono anche per le loro specifiche tecniche di alto livello. Il Reno12 presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2412x1080px. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300 Energy, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sul fronte fotografico, offre una fotocamera anteriore da 32MP e una tripla posteriore con sensori da 50MP. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 80W. Garantendo un’autonomia prolungata.

Il Reno12Pro, invece, condivide molte delle specifiche del modello precedente. Ma si distingue per il suo display AMOLEDInfinite View Quad Curved da 6,7”. In quale offre una visione immersiva grazie ai bordi curvi. Anch’esso dotato del processore Dimensity 7300 Energy, la versione Pro include una maggiore capacità di archiviazione. Ovvero 512GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori comprendono un sensore principale da 50MP, un ultra grandangolare da 8MP e un teleobiettivo da 50 MP. I quali migliorano significativamente le capacità fotografiche rispetto al modello base. Con la combinazione di hardware potente e funzionalità AI avanzate, la serie Oppo Reno12 si posiziona così come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone moderno e assolutamente versatile.