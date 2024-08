RECENSIONE OPPO Reno 12: bello, equilibrato, ma dove lo abbiamo già visto?

OPPO Reno 12 5G è un device di fascia media equilibrato che mi è piaciuto, anche perché – lo ammetto fin da subito – richiama OnePlus 9 5G, un telefono che ho amato nel 2021. Questo è il modello intermedio della line-up ma è anche molto versatile, tuttavia, riuscirà a ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato della telefonia mobile? Onestamente credo che le features AI possano fare la differenza ma, allo stesso tempo, vedendo che tutti i produttori stanno investendo in questa feature, riuscirà a reggere il confronto? Rispetto al fratello OPPO Reno 12 Pro 5G ha pochissime differenze. Senza dilungarci, vi dico che la confezione contiene solo il device, la manualistica e il cavo USB Type-C.

Estetica e materiali

OPPO Reno 12 5G pesa poco, circa 177 grammi e ha uno spessore di soli 7,6 mm. Risulta equilibrato ed è realizzato in vetro Gorilla Glass 7i, resistente e bello da vedere, con una back cover che ha una trama molto elegante alla vista. Ha la curvatura sul pannello a tutto vantaggio dell’ergonomia, mentre il modulo fotografico è incastonato in un rettangolo.

Display

Lo schermo del device è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+, supporta l’HDR10+ e ha la luminosità di picco di 1200 nits. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole e le cornici sono sottili.

Hardware

Partiamo dalla connettività che, in questo caso, anche se è un midrange, è completa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, speaker stereo, il fingerprint è posto sotto l’unità e c’è l’NFC per i pagamenti. Il processore interno è il MediaTek Dimensity 7300, un chipset realizzato da TSMC a 4 nanometri che viene coadiuvato a 12 GB di RAM e a 256 GB di memoria UFS 3.1. Le prestazioni sono al top anche con i giochi da mobili, oltre che con le app più esose e le features AI possono risultare veramente utili. Prima di esaminarle, vi ricordo che la batteria è da 5000 mAh e si ricarica in fretta (il caricatore dovete acquistarlo in separata sede) e consente di avere un’autonomia degna di nota. La skin è la ColorOS basata su Android, pulita ma ricca di chicche software interessanti, anche se il design… è particolare.

Fotocamere e AI

Anteriormente c’è una selfiecam da 32 Megapixel che gira video in FullHD, discreti per i social e per le videocall. Posteriormente abbiamo una main camera da 50 Megapixel identica a quella del fratellone Reno 12 Pro 5G, c’è un tele da 8 mega e una macro da 2 Megapixel. Perché è sparita l’ultrawide? Non comprendo. Per i dettagli vi rimando al video test. Le features AI servono per modificare le immagini, ma anche per trascrivere i contenuti audio (con qualche criticità) e così via.

Conclusioni

Con un prezzo di listino di 499,00€ risulta essere poco appetibile ma con lo street price diventa più che mai interessante. Vi consiglio di salvare il link e monitorare l’acquisto su Amazon perché con le offerte diventerà un best buy. Riuscirà però a ritagliarsi una fetta all’interno del mercato della telefonia, considerando che c’è Pixel 8a allo stesso prezzo che la fa da padrone? Oppure ancora, considerando lo street price del Pixel 8 stesso? O i vari Samsung di fascia media o top di gamma dell’anno scorso? Insomma, la fascia è affollata. Ad ogni modo il prodotto è ottimo, si tratta solo di attendere un lieve abbassamento del costo di listino e poi sarà da prendere immediatamente.