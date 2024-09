OpenAI ha annunciato che il suo chatbot di intelligenza artificiale, ChatGPT, ha toccato cifre record. Si parla infatti di 200 milioni di utenti attivi su base settimanale. Esattamente il doppio rispetto ai 100 milioni registrati a novembre dello scorso anno. Dato che ha segnalato un’espansione senza precedenti nell’uso dell’ IA. Oltre alla crescita del numero di utenti, è notevole come il 92% delle aziende, presenti nella classifica Fortune 500, abbia adottato i prodotti di OpenAI. Tale diffusione mostra chiaramente come l’AI stia diventando un elemento essenziale anche nel mondo degli affari globali.

Ma il suo successo non si ferma qui. Dal mese di luglio, l’uso delle API di OpenAI è raddoppiato grazie al lancio della versione GPT-4o mini. Una variante più snella e accessibile del suo modello di linguaggio. OpenAI continua così a mantenere una posizione dominante nel mercato. Riuscendo ad innovarsi costantemente e a rispondere alle esigenze del settore. Ciò malgrado la presenza di concorrenti formidabili come Google, Microsoft e Meta nel campo dei chatbot e dell’intelligenza artificiale

Nuovi investimenti all’orizzonte: OpenAI pronta a superare i 100 miliardi di dollari di valutazione

Mentre OpenAI celebra questi successi, l’interesse delle grandi realtà tecnologiche per il futuro della società non accenna a diminuire. Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, Apple, Nvidia e Microsoft sarebbero in trattative avanzate con lei per partecipare a un nuovo investimento finanziario. Questa operazione potrebbe portare la valutazione della società a superare i 100miliardi di dollari. Microsoft, ha già investito 13 miliardi in OpenAI dal 2019. Mentre Apple, ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nei suoi servizi tramite l’iniziativa AppleIntelligence. Entrambe le società però di recente hanno rinunciato ai loro seggi nel consiglio di amministrazione di Open AI. Ciò causa delle preoccupazioni antitrust sollevate dalla Commissione Europea.

Ad ogni modo tali dinamiche mostrano chiaramente come la fondatrice di Chat GPT si stia affermando come uno dei principali attori nel settore dell’IA. Essa può infatti contare su un pubblico in perenne espansione e una crescente fiducia da parte dei colossi della tecnologia. Insomma, con un così rapido progresso e un supporto finanziario sempre più solido, l’azienda è ben posizionata per continuare a plasmare il settore tecnologico mondiale nei prossimi anni.