Una delle ultime novità nel mondo della personalizzazione mobile sta facendo impazzire gli utenti di WhatsApp, soprattutto i fan di Batman. Di recente è stata infatti introdotto la cosiddetta “Modalità Batman“. La quale sta diventando a dir poco virale. In quanto consente di sostituire l’icona tradizionale dell’app con l’inconfondibile simbolo del cavaliere oscuro. Anche se questa funzionalità non è ufficiale e non influisce sulle prestazioni dell’applicazione, il richiamo all’eroe di Gotham ha catturato comunque l’attenzione di molti. Questa particolare modifica estetica si ottiene grazie a un’app di terze parti, Nova Launcher. Nota, da sempre, per consentire la personalizzazione dell’interfaccia degli smartphone.

Personalizzazione del telefono: come attivare la modalità Batman su WhatsApp

In pochi e semplici passaggi, è possibile trasformare la classica icona verde di WhatsApp in qualcosa di più oscuro e intrigante. Ma come funziona esattamente? È necessario scaricare NovaLauncher sul proprio dispositivo Android. Impostarlo come predefinito e cercare un’immagine del logo di Batman in formato PNG con fondo trasparente. Dopo aver effettuato queste operazioni, sarà possibile modificare il simbolo di WhatsApp e attivare così la “Modalità Batman”, per un tocco più personale e unico.

Il processo di attivazione, come si può vedere, non è complicato, ma richiede l’uso di strumenti esterni. Per prima cosa, come detto, bisogna installare NovaLauncher. App già disponibile gratuitamente sul Play Store e la cui installazione non prevede alcun passaggio particolare. Dopo aver seguito tutto il procedimento sopraindicato sappiate che potrete tornare alla configurazione originale in qualsiasi momento. Sarà infatti sufficiente disinstallare Nova Launcher, riportando così tutte le icone alle impostazioni predefinite. Probabilmente è possibile utilizzare la stessa tecnica anche per impostare altre immagini a vostro piacimento. In tutti i casi, seppur tutto ciò non comporta alcuna modifica dal punto di vista prestazionale, di tratta sicuramente di una trovata innovativa. Insomma, trasformate il vostro cellulare nel più oscuro ed enigmatico supereroe di tutti i tempi