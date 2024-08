Suzuki EVX: Il Debutto del Primo SUV Elettrico nel 2025

Il prossimo anno segnerà un passo importante per Suzuki con l’arrivo del suo primo modello completamente elettrico, l’EVX. Dopo la presentazione del concept all’inizio del 2023, ora è ufficialmente certo che il SUV entrerà in produzione. Ma cosa possiamo aspettarci dalla versione definitiva? Negli ultimi mesi, un muletto basato sull’EVX è stato avvistato in Europa. Era però completamente coperto da nastro adesivo nero per nascondere i dettagli. Le linee generali, però, sembrano ricalcare quelle del concept. I fari tuttavia fari potrebbero adottare una forma più convenzionale rispetto a quelli a “X” del prototipo. Stesso discorso per il posteriore, che sembra aver abbandonato la barra luminosa rossa vista nel concept. Per quanto riguarda le dimensioni, la versione finale del SUV dovrebbe mantenere proporzioni simili al prototipo. Dovremmo avere a che fare con una lunghezza di circa 4,30 metri, una larghezza di 1,80 m e un’altezza di 1,60 m. Ma sarà davvero così?

Previsioni tecniche del nuovo Suv Suzuki

L’EVX Suzuki sarà svelato al Bharat Mobility Global Expo nel gennaio del prossimo anno, poco prima del suo debutto ufficiale in Giappone, India ed Europa. Questo evento sarà l’occasione per Suzuki di mostrare il modello definitivo, che entrerà in produzione poche settimane dopo. Passando alle specifiche tecniche, è difficile fare previsioni. Il concept presentato nel 2023 era dotato di una batteria da 60 kWh. Essa è capace di offrire un’autonomia di circa 800 km nel ciclo indiano MIDC. Il problema è che questo è noto per essere più generoso rispetto al WLTP. Ma cosa possiamo aspettarci nel modello finale?

Un altro elemento interessante è la collaborazione con la canadese Inmotive per il motore elettrico e la trasmissione a due velocità. Inoltre, dato che l’EVX è stata sviluppata insieme a Toyota, è lecito attendersi un modello analogo con il marchio giapponese. Con queste premesse, l’EVX sembra destinato a diventare un riferimento nel segmento dei SUV elettrici. Riuscirà Suzuki a competere con i giganti del settore? L’attesa è alta, e le risposte arriveranno presto.