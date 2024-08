Cupra Terramar: il nuovo SUV ibrido pronto a rivoluzionare il settore

La casa automobilistica Cupra si prepara a lanciare sul mercato il Terramar. Un SUV ibrido di ultima generazione, che farà il suo debutto il prossimo 3 settembre 2024 a Barcellona. Questo veicolo, anticipato da numerose indiscrezioni negli ultimi anni, segna un punto di svolta importante per il brand spagnolo. Il quale mira a consolidare la sua presenza nel segmento C dei SUV, sempre più competitivo. Con il suo nome ispirato al famoso circuito di Sitges, il Terramar è stato sviluppato per rappresentare l’evoluzione della serie Cupra. Fino ad elevarsi a nuovi standard di tecnologia e prestazioni.

Presentazione e ambizioni di Cupra sul mercato Europeo

La particolarità di questa vettura risiede nel suo avanzato sistema ibrido plug-in. Assolutamente capace di offrire oltre 100km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica. Una caratteristica che lo rende un’opzione interessante per chi cerca una guida sostenibile. Non rinunciando però alla sportività tipica del brand. La scelta di questa tecnologia dimostra l’impegno di Cupra nella transizione verso un futuro più ecologico. Senza compromettere le performance che hanno reso il brand un punto di riferimento nel mondo automobilistico.

L’estetica del Terramar, con linee nette e decise, riflette pienamente il DNA di Cupra. Trasmette infatti un senso di potenza e dinamismo che non passa inosservato. Anche gli interni sono stati progettati con un occhio di riguardo alla digitalizzazione. Offrendo un’esperienza di guida in grado di soddisfare le aspettative dei più esigenti appassionati di tecnologia. La presentazione ufficiale del SUV si terrà alle 12:15 ora italiana e sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube. Così da consentire a un vasto pubblico di assistere al debutto di questo innovativo veicolo. L’evento avverrà in concomitanza con la 37ª edizione dell’America’s Cup. Una scelta non casuale. In quanto sottolinea l’intenzione di Cupra di associare il proprio nome a competizioni sportive di alto livello. Consolidando, in questo modo, la sua posizione di leader nel mercato europeo dei SUV, un settore in rapida espansione. Non resta che vedere come questa nuova proposta di Cupra sarà accolta. La quale promette di unire in un unico veicolo design, tecnologia e sostenibilità ambientale.