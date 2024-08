X, il social network noto in precedenza come Twitter, sta preparando il lancio di un nuovo servizio di videoconferenze chiamato X Conference. Il progetto è ancora in fase di test, ma Chris Park, dipendente dell’ azienda, di recente ha svelato alcuni dettagli sulla nuova funzionalità. X-Conference si presenta come una piattaforma per videoconferenze multi-utente. Dunque paragonabile a servizi affermati come Zoom e Google Meet. Tra le caratteristiche in fase di sviluppo, è stata menzionata la possibilità di fissare i relatori e un sistema di notifiche avanzato. Tutti elementi che potrebbero rendere la nuova opzione di utilizzo un’alternativa valida ad app simili già esistenti.

X: caratteristiche innovative e incertezze sul futuro del progetto

L’azienda offre già videochiamate uno-a-uno e trasmissioni pubbliche attraverso Spaces. Mira così a consolidare la propria posizione nel mercato delle comunicazioni online. Tuttavia, l’introduzione di una soluzione di videoconferenza più complessa potrebbe rappresentare una sfida. Soprattutto considerati i precedenti problemi tecnici riscontrati durante alcuni streaming ad alto profilo. Sarà interessante vedere se X Conference riuscirà a superare tali difficoltà e ad affermarsi come un servizio stabile e affidabile.

Secondo Nima Owji, noto ricercatore nel campo delle app, questa novità supporterà anche l’audio spaziale e offrirà sottotitoli integrati. Caratteristiche che potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo rispetto ad altre piattaforme. Ad ogni modo, malgrado tutto ciò, resta ancora da chiarire quale sarà il target di riferimento per la nuova funzione. Problema piuttosto rilevante, soprattutto in un mercato già saturo di opzioni simili.

Le aspettative a riguardo sembrano essere ancora incerte. Basti pensare che secondo recenti dati del Financial Times, il numero di utenti attivi quotidianamente su X è cresciuto di soli 4 milioni nell’ultimo anno. Passando da 247 a 251 milioni. Ecco perché questa crescita limitata potrebbe spingere l’azienda a diversificare ulteriormente i propri servizi per attirare un nuovo pubblico. Dunque non ci resta che vedere se la nuova funzionalità introdotta sarà un successo o un azzardo. Ma di certo dimostra la volontà della piattaforma di continuare a sperimentare ed innovarsi. Fino a spingersi oltre i confini di un social network tradizionale.