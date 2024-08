Il 2024 si è rivelato un anno entusiasmante per gli appassionati di tecnologia, grazie a una serie di prodotti notevoli lanciati da OnePlus. Tra questi, spicca il OnePlus Watch 2R, la versione più economica del già apprezzato OnePlus Watch 2. Questo nuovo smartwatch si propone come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna.

In questa recensione, analizzeremo nel dettaglio il OnePlus Watch 2R, evidenziandone i pregi e i difetti, con un occhio di riguardo alle differenze rispetto al modello Watch 2 e alle sue prestazioni complessive.

Design e materiali

OnePlus ha sempre fatto del design uno dei suoi punti di forza, e il Watch 2R non fa eccezione. Esteticamente, il dispositivo mantiene un profilo molto simile al Watch 2, con dimensioni praticamente identiche. Tuttavia, la differenza principale risiede nei materiali utilizzati.

Mentre il Watch 2 vanta una cassa in acciaio inossidabile, il Watch 2R opta per una lega in alluminio. Questo cambiamento rende lo smartwatch più leggero, con un peso di soli 37 grammi rispetto ai 49 grammi del Watch 2. Sebbene l’alluminio sia meno resistente dell’acciaio, il dispositivo risulta estremamente comodo da indossare, soprattutto per chi ha un polso più piccolo.

Il cinturino in gomma del Watch 2R si adatta perfettamente alla stagione estiva, evitando di far sudare eccessivamente la pelle. L’assenza di un segno evidente sul polso dopo un uso prolungato testimonia l’attenzione di OnePlus al comfort dell’utente.

Un aspetto negativo da considerare è la perdita dello standard militare STD 810H che caratterizzava il Watch 2. Tuttavia, il Watch 2R mantiene una certificazione IP68, che lo rende resistente a spruzzi, sudore e polvere. Nonostante ciò, non è altrettanto “indistruttibile” come il suo predecessore, che vantava una resistenza estrema alle condizioni più difficili.

Differenze rispetto al Watch 2

Le differenze tra il Watch 2R e il Watch 2 non si limitano ai materiali e alla resistenza. Un’altra differenza significativa è il tipo di vetro utilizzato. Il Watch 2R è dotato di un vetro 2D di buona qualità, mentre il Watch 2 utilizza un vetro zaffiro 2.5D, molto più resistente ai graffi e agli urti. Questo è un punto a sfavore del modello R, soprattutto per chi considera importante la durabilità del display.

A parte queste differenze, i due modelli condividono molte caratteristiche. Entrambi sono dotati di un display AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, una batteria da 500 mAh con ricarica wireless.

Prestazioni e batteria

Dal punto di vista delle prestazioni, il OnePlus Watch 2R non delude affatto. Il processore Snapdragon W5 Gen 1, abbinato a 2 GB di RAM, garantisce un’esperienza fluida e reattiva, anche durante l’esecuzione di applicazioni più complesse. Le animazioni sono scorrevoli e il passaggio tra le diverse schermate avviene senza intoppi. La capacità di storage da 30-32 GB offre ampio spazio per archiviare musica, app e altri dati personali.

Uno degli aspetti più interessanti del Watch 2R è la sua durata della batteria. Con una capacità di 500 mAh, lo smartwatch può durare fino a 12 giorni con un uso moderato, un risultato eccellente rispetto a molti concorrenti sul mercato. La ricarica wireless è un’altra caratteristica comoda, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in circa un’ora.

Software

Il software del OnePlus Watch 2R è intuitivo e ben organizzato, anche se non è il più completo disponibile sul mercato. L’interfaccia utente è semplice da navigare, con due pulsanti fisici che facilitano l’accesso alle diverse funzioni. Il pulsante superiore funge da pulsante home, permettendo di tornare al menu principale, mentre il pulsante inferiore accede direttamente al menu degli allenamenti.

Tuttavia, un aspetto negativo è l’assenza di una ghiera per la navigazione tra i menu, costringendo l’utente a fare affidamento esclusivamente sugli swipe sullo schermo touch. Questo può risultare scomodo, soprattutto per chi è abituato ad altre soluzioni di navigazione.

L’app per smartphone associata al Watch 2R, “O Health”, è semplice e intuitiva, anche se manca di alcune funzionalità avanzate presenti in app concorrenti come Zepp di Amazfit. L’applicazione offre comunque tutte le funzioni principali necessarie per monitorare la propria attività fisica e la salute, permettendo anche di personalizzare il quadrante dello smartwatch con una vasta gamma di opzioni disponibili.

Prezzi e conclusioni

Il OnePlus Watch 2R si presenta come una scelta interessante per chi cerca uno smartwatch di qualità a un prezzo competitivo, di 279,00 euro, è significativamente più economico del Watch 2, che costa circa 329,00 euro. Questo risparmio di 50 euro è giustificato dalla scelta di materiali meno costosi e dall’assenza di alcune caratteristiche avanzate, come il vetro zaffiro e lo standard militare STD 810H.

Se il risparmio è una priorità, il Watch 2R rappresenta un ottimo compromesso, offrendo molte delle stesse funzionalità del Watch 2 a un prezzo più accessibile. Tuttavia, per chi cerca uno smartwatch più resistente e premium, il Watch 2 rimane una scelta migliore, giustificando la differenza di prezzo con materiali più duraturi e caratteristiche avanzate.

In definitiva, il OnePlus Watch 2R è uno dei migliori smartwatch Android attualmente sul mercato nella sua fascia di prezzo. Compete direttamente con modelli come il Samsung Galaxy Watch e l’Amazfit GTS o GTR, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.