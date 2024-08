Il Back to School di Unieuro: Offerte IRRESISTIBILI

L’estate sta volgendo al termine e con essa viene la tristezza del ritorno alla normalità, alla routine, al lavoro e alla scuola.Ma non preoccupatevi! Unieuro è pronta a rendere questo rientro più dolce che mai, grazie a una serie di offerte incredibili che trasformeranno la vostra esperienza di acquisto in un’avventura all’insegna del risparmio e della tecnologia all’avanguardia! Potreste finalmente acquistare il vostro laptop dei sogni e non dover studiare o lavorare più sul vostro pezzo da museo. Risparmiate con i supersconti e scoprite quanti dispositivi mette a disposizione lo store soltanto per voi.

Inizia il mese di settembre con le promo Unieuro

Cosa c’è di meglio di prepararsi al nuovo anno scolastico con i migliori dispositivi tecnologici e elettrodomestici a prezzi stracciati acquistati da Unieuro? Grazie ai saldi del back to school , troverete tutto ciò di cui avete bisogno per affrontare il rientro alla grande, manca poco! Dal nuovissimo IDEAPAD in promozione a soli 799,00 €, con ben 200 euro di rimborso, al leggendario McBook Air 13” a soli 949,00 €, le occasioni da non perdere sono tantissime! Se state cercando un computer potente e versatile, Unieuro ha per voi il Surface Laptop ora in offerta super a 1229 euro con un rimborso fino a 500 euro. Preferite un’esperienza ancora più all’avanguardia? Il Galaxy Book 4 Edge, scontatissimo a 1699 euro, vi aspetta con lo stesso rimborso! Non dimenticate le stampanti multifunzione, come la Brother a 199,99 euro o la HP Envy a 69,99 euro, perfette per accompagnarvi durante tutto l’anno scolastico.

Ma Unieuro non si limita ai soli prodotti per lo studio. Troverete anche le ultime console, le sedie da gaming più comode, i tablet di ultima generazione e persino il nuovissimo Samsung pieghevole a 1249 euro. Tutto questo è a portata di mano, sia che preferiate lo shopping in negozio, sia che decidiate di acquistare online. Non lasciatevi sfuggire queste offerte straordinarie, potreste davvero pentirvene! Visitate subito il sito di Unieuro o recatevi in un qualunque punto vendita della vostra zona. Con Unieuro, il rientro a scuola non è mai stato così emozionante!