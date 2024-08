Ikea ha recentemente lanciato una nuova iniziativa chiamata Preowned, una piattaforma online dedicata alla compravendita di prodotti usati del noto marchio svedese. Attualmente, il servizio è in fase di test e opera esclusivamente nelle città di Oslo e Madrid. Se il progetto dovesse riscontrare successo, è previsto un possibile ampliamento in altre località.

Il sito Preowned per i mobili usati di Ikea

Il sito di Preowned replica fedelmente quello originale di Ikea, con la differenza fondamentale che l’azienda funge esclusivamente da intermediario tra venditori e acquirenti. I prodotti messi in vendita devono essere esclusivamente del marchio Ikea e devono trovarsi in buone condizioni. Tuttavia, non sono accettati articoli come alimenti, materassi ed elettrodomestici da cucina.

Ogni prodotto viene inizialmente valutato da un team di esperti, e solo quelli che soddisfano i criteri stabiliti vengono pubblicati sul sito. Gli annunci includono il nome del prodotto, una descrizione dettagliata, fotografie, il prezzo proposto, la posizione approssimativa e il nome del venditore.

Il pagamento avviene esclusivamente dopo che il prodotto è stato venduto e ritirato dall’acquirente. Gli utenti hanno due opzioni per effettuare il pagamento: tramite bonifico bancario oppure attraverso una carta regalo, che include un bonus del 15% da spendere su Ikea o nei negozi fisici del marchio. È importante notare che, al momento, la carta regalo non può essere utilizzata su Ikea Preowned.

Dopo aver ritirato la merce, l’acquirente ha due giorni per confermare che il prodotto corrisponde alla descrizione e per effettuare il pagamento. Le vendite sono definitive e non è previsto il diritto di recesso, ma l’acquirente può rifiutare la merce se questa risulta danneggiata o non conforme all’annuncio.

Nel frattempo, Ikea sta preparando un’altra novità per settembre: una collezione di arredamento da gaming chiamata Brännboll. Questa nuova linea include scrivanie, sedie, accessori e soluzioni di archiviazione pensati appositamente per gli appassionati di videogiochi, dimostrando ancora una volta la capacità di Ikea di adattarsi e rispondere alle tendenze emergenti nel design e nell’arredamento.