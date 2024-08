Con l’avvicinarsi del nuovo anno, momento in cui dovremmo assistere al rilascio del nuovo flagship di Samsung, aumentano le indiscrezioni riguardo le sue principali caratteristiche. Si è parlato del design e degli angoli. che dovrebbero essere più arrotondati. Inoltre, sono emerse anche alcune possibili informazioni riguardo la batteria e la sua capacità di ricarica. Continuano dunque a girare nuovi rumor. Quest’ultimi non fanno che accrescere la curiosità riguardo il prossimo Galaxy S25 Ultra. A tal proposito, il leaker Ice Universe ha pubblicato un post su X particolarmente interessante. Qui vengono mostrate le possibili dimensioni del dispositivo di Samsung. E non solo. È stata pubblicata un’immagine che permette di effettuare un confronto tra il nuovo smartphone e il suo predecessore. Scopriamo quali sono le informazioni emerse.

Galaxy S25 Ultra: interessante confronto con il suo predecessore

Ice Universe ha dichiarato che il nuovo dispositivo dovrebbe avere una larghezza di 77,6 mm. Mentre la diagonale del display risulta essere di 6,86 pollici. Dati interessanti se si considerano le dimensioni del predecessore, il Galaxy S24 Ultra. Quest’ultimo, infatti, presenta una larghezza di 79 mm e una diagonale pari a 6,79 pollici. Tali differenze possono essere giustificare dal lavoro fatto sulle cornici del dispositivo. Infatti, mentre per il modello attualmente in commercio misurano 3.35 mm, il nuovo Galaxy presenta uno spessore di 2,3mm.

Considerando quanto detto, sembra che il prossimo Galaxy S25 Ultra sarà molto più comodo da tenere. Rendendo l’esperienza degli utenti molto più fluida rispetto a quella offerta dai precedenti modelli presentati da Samsung. Quello presentato dal leaker Ice Universe è un possibile aspetto del nuovo dispositivo. Non avendo ancora avuto dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda sudcoreana è importante prendere le informazioni presentate con cautela, per quanto il leaker sia uno dei più precisi ed informati sui fatti attualmente attivi. Con l’avvicinarsi del fatidico lancio aumentano i rumor a riguardo. Sarà interessante scoprire quali di questi saranno confermati con la presentazione del prossimo Galaxy S25 Ultra.